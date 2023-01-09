joi, 2 octombrie 2025

CET Govora reia furnizarea agentului termic pentru încălzire în Râmnicu Vâlcea din 3 octombrie 2025

Societatea CET Govora SA anunță reluarea furnizării agentului termic pentru încălzire în sezonul rece 2025–2026, începând cu data de 3 octombrie 2025, în intervalul orar 10.00–16.00, etapizat, în funcție de gradul de umplere a rețelelor, inclusiv la centrala termică Copăcelu.

Decizia vine în contextul prognozei meteo pentru perioada următoare și al prevederilor contractului de furnizare, care obligă operatorul să reia livrarea energiei termice atunci când temperatura exterioară, între orele 18.00 și 6.00, scade timp de trei zile consecutiv sub +10 °C.

Recomandări pentru consumatori

CET Govora solicită tuturor consumatorilor racordați la sistemul de termoficare urbană, care au în derulare lucrări la instalațiile termice interioare, să finalizeze aceste intervenții până la data de 3 octombrie 2025. În cazuri excepționale, consumatorii trebuie să izoleze rețelele interioare de la robineții contoarelor de energie termică sau să contacteze operatorul pentru asigurarea condițiilor de lucru.

Dispeceratul de Termoficare Urbană Râmnicu Vâlcea funcționează la str. Mihai Viteazu nr. 43 și poate fi apelat la numerele de telefon 0250.718.092 sau 0250.718.091.

Asociatiile de proprietari decid modul de consum

Asociațiile de proprietari, în funcție de propriul program aprobat, pot consuma agentul termic pentru încălzire fie continuu, fie fracționat, prin manevrarea robineților de izolare montați în amonte și aval la contoarele de energie termică.

Responsabilitatea consumatorilor

CET Govora reamintește că programul de umplere al rețelelor și probele la rece și la cald au fost comunicate prin mass-media și afișate la toate imobilele. Neluarea măsurilor de izolare a rețelelor interioare, acolo unde este cazul, sau neanunțarea operatorului pentru realizarea condițiilor tehnice de lucru exonerează CET Govora SA de orice responsabilitate pentru eventualele daune produse.

Director General

ing. Ion Roescu