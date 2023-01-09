CET Govora rămâne în funcțiune până în 2026. România nu renunță încă la cărbune: „Blackout-ul va fi 100% evitat”

miercuri, 22 octombrie 2025

România nu va renunța complet la cărbune în următorii ani. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, după renegocierea PNRR, mai multe centrale pe cărbune vor rămâne active, unele până în 2026, altele până în 2029.

Printre ele se numără și CET Govora, care va continua să asigure agentul termic pentru Râmnicu Vâlcea și aburul industrial necesar marilor companii locale. „Grupurile de la Govora vor rămâne active până în vară, când va fi gata noul sistem energetic al municipiului. Locuitorii nu vor rămâne fără căldură”, a declarat ministrul.

Decizia vine în contextul riscurilor din sistemul energetic european. „Este cea mai mare victorie a României: am evitat cel mai negru scenariu, un posibil blackout în această iarnă”, a subliniat Ivan.

România va menține astfel în funcțiune grupurile pe cărbune din Craiova, Govora, Paroșeni și Turceni, ca soluție temporară pentru securitatea energetică, până când noile investiții în surse verzi și gaze naturale vor fi finalizate.