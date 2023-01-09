Certificat, autorizație și avize pentru abatorul deputatului PNL, Cristian Buican – toate într-o zonă cu regim special: Hidrocentrala Râureni (Vâlcea)

vineri, 3 octombrie 2025

Amplasarea proiectului și documentele analizate

Un proiect agro-industrial autorizat ca abator, carmangerie și unitate de procesare a laptelui, amplasat pe teritoriul comunei Budești (în imediata apropiere a Hidrocentralei Râureni!), județul Vâlcea, ridică întrebări prin amplasarea și modul său de acces (pe baraj, din drumul național, prin curtea hidrocentralei). Documentele oficiale pe care le-am analizat – certificatul de urbanism și autorizația de construire emise de Primăria Budești, decizia Agenției pentru Protecția Mediului și convenția de acces încheiată cu Hidroelectrica – conturează un tablou complex, cu obligații stricte și condiții speciale impuse încă de la început.

Certificatul de urbanism – acces prin incinta barajului

Certificatul de urbanism nr. 215/13.11.2017 arată că terenul pe care se realizează investiția este deținut în baza unui contract de superficie și că accesul la obiectiv se face „prin incinta barajului”. La momentul emiterii actului, în zonă nu existau utilități. În același certificat apare ca beneficiar Cristian Buican, actual deputat și președinte al PNL Vâlcea – informație care indică faptul că abatorul și carmangeria îi aparțin acestuia potrivit actelor depuse la primărie.

Autorizația de construire – condiții și obligații

Autorizația de construire nr. 105/02.08.2019, emisă de Primăria Budești, aprobă realizarea unui abator, carmangerie și unitate de procesare lapte, cu o suprafață construită de aproximativ 463,87 mp și regim de înălțime P, și impune respectarea strictă a proiectului vizat „spre neschimbare”, notificarea începerii lucrărilor și informarea Inspectoratului de Stat în Construcții, precum și plata cotei de 0,5% din valoarea lucrării. Primarul comunei Budești este Ionel Vlădulescu, membru PNL – formațiune condusă la nivel județean chiar de Cristian Buican (foto cu cei doi).

Decizia APM – condiții de mediu

Decizia APM Vâlcea din 01.11.2018, prin care proiectul nu se supune evaluării de mediu, impune însă condiții clare: interzicerea depozitării materialelor în albie, menținerea scurgerii libere a apelor, dezafectarea drumurilor și platformelor temporare după finalizarea lucrărilor și respectarea avizului Sistemului de Gospodărire a Apelor.

Convenția cu Hidroelectrica – acces temporar

Convenția de acces încheiată cu Hidroelectrica – Sucursala Râmnicu Vâlcea, la 02.03.2018, permite accesul pentru executarea lucrărilor, dar subliniază obligația de readucere a terenului la starea inițială la finalul intervenției și interzice afectarea albiei sau a lucrărilor hidrotehnice.

Hidroelectrica este condusă de vâlceanul Bogdan Badea (foto jos), membru PNL, numit în funcția de director general cu susținere politică liberală; avizele pentru accesul la incinta barajului au fost emise de compania condusă de acesta.

Aspecte care ridică semne de întrebare

– Convenția cu Hidroelectrica are caracter temporar și nu conferă un drept de folosință permanentă. Dacă după finalizarea lucrărilor accesul industrial continuă prin incinta barajului, este nevoie de un alt titlu legal distinct sau de avize speciale.

– Decizia APM condiționează expres derularea lucrărilor de existența și respectarea avizului Sistemului de Gospodărire a Apelor. În lipsa publică a acestor documente sau în cazul nerespectării condițiilor lor, construcțiile pot fi considerate neconforme.

– Autorizația nr. 105/2019 aprobă un proiect precis, cu suprafață și regim de înălțime definite. Orice extindere, schimbare de destinație sau anexă suplimentară impune obținerea unei noi autorizații de construire.

– Lipsa notificărilor obligatorii (F.13, F.14), a dovezii plății cotei de 0,5% sau a procesului-verbal de recepție poate atrage întrebări privind legalitatea execuției și funcționării.

De ce sunt necesare verificări oficiale

Aceste elemente nu reprezintă acuzații, ci fapte și condiții extrase din documentele oficiale. Ele conturează un cadru în care instituțiile competente – Administrația Bazinală de Apă Olt, APM Vâlcea, Inspectoratul de Stat în Construcții, Primăria Budești și Hidroelectrica – pot verifica în teren:

dacă există autorizația de gospodărire a apelor și dacă aceasta acoperă lucrările executate?

dacă drumurile și platformele temporare au fost dezafectate conform obligațiilor?

dacă funcționarea curentă respectă dimensiunile și destinația autorizată?

dacă au mai fost construite și alte clădiri (construcții care necesită autorizații!) și dacă acestea au autorizații?

dacă există titluri legale pentru folosința permanentă a incintei barajului?!

Investigația arată că obiectivul din Budești, deținut potrivit actelor de deputatul liberal Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea, a fost autorizat de primăria condusă de un primar PNL și beneficiază de avize emise de compania Hidroelectrica condusă de un director liberal susținut politic de aceeași formațiune. Proiectul a fost permis sub condiții stricte, tocmai pentru că este amplasat într-o zonă cu regim special. În lipsa avizelor specifice sau în cazul nerespectării condițiilor impuse, există premise ca autoritățile să intervină administrativ. Redacția noastră va continua să urmărească subiectul și va publica răspunsurile oficiale atunci când acestea vor fi disponibile.

Tiberiu Pîrnău