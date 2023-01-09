Cel mai tânăr primar din județul Vâlcea, Emanuel Birăruți, sare la gâtul lui Bolojan!

sâmbătă, 11 octombrie 2025

Cel mai tânăr primar din județ, Emanuel Birăruți, sare la gâtul lui Bolojan!

„Am ales să candidez pentru funcția de primar din dorința sinceră de a face ceva concret pentru Comuna Alunu, comuna în care m-am născut și am crescut. Nu am venit în administrație pentru avantaje sau pentru imagine, ci din dragoste pentru locul meu și pentru oamenii de aici.Din păcate, măsurile de austeritate impuse de actualul guvern, condus de domnul prim-ministru Bolojan, îmi taie astăzi toate aripile. Proiecte gândite pentru comunitate — drumuri, apă, canalizare, gaze — sunt blocate. În loc să fim sprijiniți, suntem opriți din a construi”, a scris tânărul primar pe pagina de facebook.

Birăruți, considerat unul dintre edilii activi și implicați ai noii generații de primari PSD, spune că situația devine tot mai frustrantă pentru administrațiile locale care vor să dezvolte comunitățile rurale. Mesajul său a venit imediat după declarațiile premierului Bolojan, care a avertizat public că primarii și președinții de consilii județene care nu plătesc contribuțiile la pensii și sănătate ar putea avea probleme penale.