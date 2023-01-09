Carosabilul distrus din zona Balota - Gura Lotrului, un PERICOL pentru șoferi ignorat total de CNAIR

sâmbătă, 11 octombrie 2025

Valea Oltului, în șantier continuu: lucrări de consolidare și reparații, dar carosabilul din zona Balota - Gura Lotrului rămâne un pericol major pentru șoferi

Lucrările de consolidare a versanților și punere în siguranță de pe DN 7 – Valea Oltului continuă și în luna octombrie 2025, aducând cu ele noi restricții și blocaje temporare pe una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România. Deși intervențiile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sunt necesare pentru prevenirea alunecărilor de teren, starea carosabilului în mai multe puncte, mai ales în zona Balota - Gura Lotrului, a devenit o problemă critică ignorată de autorități.

Trafic cu întreruperi și restricții

Potrivit CNAIR, lucrările se desfășoară în mai multe puncte cheie:

Călimănești (km 199+110 – km 199+410) – se execută lucrări de punere în siguranță a versanților. Circulația este închisă și redeschisă în reprize de 15 minute , între orele 08:00 și 14:00, iar în afara acestui interval se circulă alternativ, dirijat de piloți de trafic .

Balota (km 224+400 – km 224+600) – lucrări similare, în același regim orar și cu aceleași restricții.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită și să respecte semnalizarea rutieră temporară, pentru a evita incidentele pe sectoarele aflate în lucru.

Carosabilul distrus din zona Balota - Gura Lotrului – un pericol ignorat

Dacă versanții primesc atenție, drumul propriu-zis a fost, în ultimii ani, lăsat în paragină. În zona Balota - Gura Lotrului, carosabilul este grav afectat – cu gropi adânci de până la jumătate de metru, care pun în pericol siguranța rutieră și provoacă pagube serioase mașinilor.

Zeci de șoferi reclamă zilnic pe rețelele sociale și în spațiul public starea deplorabilă a drumului, în timp ce autoritățile se concentrează doar pe lucrările de siguranță a versanților.

„E inadmisibil ca în 2025, pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale, să existe gropi mai mari decât pe drumurile forestiere. Ai senzația că intri în crater, nu într-o groapă”, a declarat un șofer care tranzitează frecvent zona.

Necesitatea unor lucrări urgente de refacere a carosabilului

Situația din Balota - Gura Lotrului și din alte puncte ale Văii Oltului ar trebui să determine CNAIR să demareze de urgență lucrări de refacere a carosabilului, nu doar de consolidare a versanților. În lipsa unei intervenții rapide, gropile pot favoriza accidente grave, în special pe sectoarele de drum înguste și sinuoase, unde vizibilitatea este redusă.

Mai mult, Valea Oltului reprezintă principalul coridor de tranzit între Muntenia și Transilvania, iar degradarea carosabilului afectează nu doar siguranța rutieră, ci și economia regională, transportul de mărfuri și turismul din stațiunile vâlcene.