CARAVANA NUTRIȚIEI AJUNGE ÎN ȘCOLILE DIN VÂLCEA: LECȚII DESPRE SĂNĂTATE ȘI DISCIPLINĂ

sâmbătă, 25 octombrie 2025

Copiii din județul Vâlcea au participat la Caravana Nutriției, un proiect susținut de Clubul Sportiv Vâlcea 1924 și Consiliul Județean Vâlcea, care promovează alimentația sănătoasă și un stil de viață echilibrat.

Elevii au învățat importanța disciplinei și a perseverenței, inspirați de poveștile sportivilor vâlceni, printre care Codiță Alexandru, coordonatorul secției de kempo. „Chiar și atunci când nu avem chef, trebuie să ne ducem responsabilitățile până la capăt”, a fost unul dintre mesajele transmise.

Proiectul va continua și în alte școli din județ, cu scopul de a motiva tinerii să adopte obiceiuri sănătoase. „Sănătatea și disciplina sunt temelia oricărui succes”, au transmis reprezentanții Clubului Sportiv Vâlcea 1924.