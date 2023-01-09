sâmbătă, 11 octombrie 2025

Caravană mobilă dedicată sănătății emoționale a copiilor din Oltenia, lansată la Râmnicu Vâlcea de Alexandru Rafila



De Ziua Mondială a Sănătății Mintale, a fost lansată la Râmnicu Vâlcea o caravană educațională mobilă dedicată sănătății emoționale a copiilor din mediul rural, în prezența fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Proiectul – intitulat „Emoții pe roți” – este inițiat de Asociația EDUVITAL din Vâlcea și își propune să aducă sprijin psihopedagogic în sate izolate din județele Vâlcea, Olt și Dolj. Microbuzul transformat într-un hub educațional interactiv va ajuta peste 300 de elevi cu vârste între 10 și 14 ani să învețe, prin ateliere și jocuri coordonate de psihologi, cum să-și recunoască și să-și exprime emoțiile.

Caravana include și o componentă de formare pentru profesori din 10 școli rurale, care vor primi materiale și instrumente de educație emoțională pentru a continua activitățile la clasă.

Lansarea a avut loc la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, în prezența inspectorului școlar general Mihaela Andreianu, a cadrelor didactice și a numeroși părinți.

'În mediul rural, accesul la servicii de sprijin emoțional și consiliere psihopedagogică este aproape inexistent, iar efectele se reflectă direct în performanța școlară, motivația pentru învățare și relațiile dintre elevi. Prin proiectul 'Emoții pe roți' intervenim punctual, folosind instrumente de educație socio-emoțională bazate pe evidența științifică. Ne propunem să dezvoltăm competențe precum autoreglarea emoțională, empatia și comunicarea asertivă - competențe importante pentru sănătatea mentală și adaptarea copiilor în școală și societate. Avem și un plan ambițios: ca proiectul să fie începutul unei infrastructuri reale de sprijin emoțional în școlile din mediul rural', au transmis cele două reprezentante ale Asociației EDUVITAL, Elena Corina Rogoveanu și Iulia Cazan.

Sursa finanțării: proiectul „Emoții pe roți” este finanțat prin programul Start ONG, un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.