Campanie gratuită de sterilizare și microcipare a câinilor în Bujoreni – 7 noiembrie 2025

marți, 21 octombrie 2025

Primăria Bujoreni organizează o nouă campanie gratuită de sterilizare, microcipare și înregistrare a câinilor cu stăpân, vineri, 7 noiembrie 2025, începând cu ora 14.00, în parcarea din spatele sediului primăriei.

📍 Locație: parcarea din spatele Primăriei Bujoreni

📞 Programări: 0722 969 357

Acțiunea are ca scop promovarea deținerii responsabile a animalelor și reducerea numărului de câini abandonați, contribuind totodată la un mediu mai sigur pentru locuitorii comunei.

„Este o inițiativă pe care o reluăm periodic, pentru că vedem efectele pozitive în comunitate. Tot mai mulți cetățeni aleg să-și sterilizeze animalele, ceea ce ajută întregul sat,” – a declarat primarul Gheorghe Gîngu.

Pentru siguranța intervenției, câinii nu trebuie hrăniți cu cel puțin 12 ore înainte de operație. În ziua programării, proprietarii trebuie să aducă animalul la cabinetul mobil, având asupra lor buletinul și, dacă există, carnetul de sănătate al câinelui.

După intervenție, transportul și îngrijirea revin stăpânilor, care sunt sfătuiți să ofere animalului repaus și atenție în următoarele 48 de ore.

Campania este finanțată din bugetul local, conform legislației în vigoare, și demonstrează angajamentul autorităților din Bujoreni pentru protecția animalelor și responsabilitate civică.

🐾 Dacă ești din Bujoreni și ai un câine de rasă comună, profită de această oportunitate – este gratuită, sigură și benefică pentru întreaga comunitate!