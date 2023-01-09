Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și electronice în Râmnicu Vâlcea, între 24 și 26 octombrie

sâmbătă, 18 octombrie 2025



Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, împreună cu ADI Salubrizare Vâlcea și Asocierea Environment Care Waste Management – Brantner Environment, anunță organizarea unei noi campanii gratuite de colectare a deșeurilor voluminoase și a echipamentelor electrice și electronice (DEEE).

📅 Perioada: 24 – 26 octombrie 2025

🕗 Interval orar: 08:00 – 14:00

Cetățenii pot duce obiectele vechi și aparatele electrice defecte la cele 12 puncte de colectare amplasate în diferite zone ale municipiului:

Vineri, 24 octombrie: Str. Crișan nr. 16 (coloana auto D.A.D.P.), Intr. Cecilia Cuțescu Stork – Bl. 77, Parcare Maternitate – str. Remus Bellu, Str. Emil Avrămescu (lângă Piețe Prest);

Sâmbătă, 25 octombrie: Str. Radu de la Afumați – Bl. 51B, Str. Rapsodiei – Bl. 16, Aleea Mioriței – Bl. N3, Str. Gib Mihăescu – Bl. S3;

Duminică, 26 octombrie: Complex Comercial Hermes – Bl. B3, Str. Nicolae Iorga – Bl. PT5, Aleea Bradului – Bl. C1-C2, Intrarea Florilor – Bl. S31.

Dacă locuitorii observă deșeuri abandonate în alte zone decât cele stabilite, aceștia sunt rugați să anunțe dispeceratul Brantner Environment la numărul 0250/995, între orele 08:00 – 14:00.

♻️ Campania are scopul de a încuraja un oraș mai curat și un mediu mai sănătos, toate colectările fiind efectuate gratuit.