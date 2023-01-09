Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și electronice în Râmnicu Vâlcea, între 24 și 26 octombrie

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, împreună cu ADI Salubrizare Vâlcea și Asocierea Environment Care Waste Management – Brantner Environment, anunță organizarea unei noi campanii gratuite de colectare a deșeurilor voluminoase și a echipamentelor electrice și electronice (DEEE).
📅 Perioada: 24 – 26 octombrie 2025
🕗 Interval orar: 08:00 – 14:00
Cetățenii pot duce obiectele vechi și aparatele electrice defecte la cele 12 puncte de colectare amplasate în diferite zone ale municipiului:
Vineri, 24 octombrie: Str. Crișan nr. 16 (coloana auto D.A.D.P.), Intr. Cecilia Cuțescu Stork – Bl. 77, Parcare Maternitate – str. Remus Bellu, Str. Emil Avrămescu (lângă Piețe Prest);
Sâmbătă, 25 octombrie: Str. Radu de la Afumați – Bl. 51B, Str. Rapsodiei – Bl. 16, Aleea Mioriței – Bl. N3, Str. Gib Mihăescu – Bl. S3;
Duminică, 26 octombrie: Complex Comercial Hermes – Bl. B3, Str. Nicolae Iorga – Bl. PT5, Aleea Bradului – Bl. C1-C2, Intrarea Florilor – Bl. S31.
Dacă locuitorii observă deșeuri abandonate în alte zone decât cele stabilite, aceștia sunt rugați să anunțe dispeceratul Brantner Environment la numărul 0250/995, între orele 08:00 – 14:00.
♻️ Campania are scopul de a încuraja un oraș mai curat și un mediu mai sănătos, toate colectările fiind efectuate gratuit.
