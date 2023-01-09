Campanie de prevenire a incendiilor la Vaideeni: „Responsabilitatea începe de acasă!”

miercuri, 15 octombrie 2025

Primăria Vaideeni a lansat o campanie de informare pentru prevenirea incendiilor în locuințe, odată cu venirea sezonului rece. Acțiunea, realizată în colaborare cu ISU „General Magheru” Vâlcea, are scopul de a proteja locuințele și viețile cetățenilor.

Autoritățile locale reamintesc principalele reguli de siguranță: curățarea coșurilor de fum, verificarea instalațiilor electrice, evitarea improvizațiilor și supravegherea mijloacelor de încălzire.

„Respectarea acestor măsuri simple poate face diferența între o iarnă liniștită și un eveniment nefericit”, transmit reprezentanții Primăriei Vaideeni.

Materiale informative au fost distribuite în localitate, iar cetățenii pot afla mai multe detalii pe site-ul www.isuvl.ro.