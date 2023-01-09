Bonificațiile acordate membrilor loiali care pariază cu criptomonede la cazinou

sâmbătă, 4 octombrie 2025

Cazinourile online cu criptomonede și-au început existența în anul 2012, la trei ani de la lansarea mondei digitale Bitcoin, prima criptomonedă a lumii. Platforma de casino SatoshiDice a fost creată pentru a-l onora pe Satoshi Nakamoto, creatorul Bitcoin. Succesul site-ului BTC a determinat operatorii de jocuri de noroc online să lanseze și alte platforme, numărul lor ajungând la peste 2200 în anul 2025.

Printre site-urile iGaming cu criptomonede se remarcă și NV Cazinou România, un portal licențiat internațional care acceptă jucători români, cărora le oferă servicii și bonusuri localizate. Însă, ce recompense le sunt acordate membrilor fideli de pe site-urile de cazino care acceptă pariuri în criptomonede? Sunt diferite de recompensele oferite membrilor de pe site-urile tradiționale cu monede fiat? Prezentul articol analizează ce înseamnă un program de loialitate pentru jucătorii care pariază cu monede digitale, cum funcționează și ce beneficii le oferă membrilor.

Ce este un program de loialitate crypto?

Programele de fidelitate pentru jucătorii care plasează mize în monede electronice reprezintă sisteme de recompensare care constau în bonificații în tokeni sau alte active digitale, rotiri gratuite, bonusuri la depunere sau fără depunere, precum și bonusuri cashback. Programele se bazează pe caracteristicile oferite de tehnologia blockchain, de transparență și securitate, ceea ce le permite jucătorilor să monitorizeze și să deblocheze noile bonificații într-un mod mult mai clar ca la programele de cazinou cu monede fiat.

Care sunt tipurile de programe de loilitate pentru monedele digitale?

Lista următoare conține 5 tipuri de programe prin care loialitatea jucătorilor care își folosesc portofelele digitale la jocurile de noroc este recompensată, după cum urmează:

Programe cu recompense cu criptomonede native - jucătorii primesc recompense în criptomoneda pe care este bazat cazinoul, primind tokeni sau un procent din sumele tranzacționate în funcție de numărul de puncte acumulate; Cashback în criptomonede - jucătorii beneficiază de bonusuri calculate din valoarea totală a pierderilor nete de-a lungul unei perioade de timp sau ca procent din sumele plătite în magazinul cazinoului. Program de recompense bazat pe mizele plasate de jucător - membrii sunt recompensați în baza valorii sumelor pariate, care se calculează pe termen scurt sau lung (randamentul anual procentual); Programele cu bonificații exclusive - membrii fideli sunt răsplătiți cu recompense unice, așa cum sunt invitații la evenimente sau turnee exclusive, reduceri consistente la achiziția de produse din magazinele partenere și alte experiențe exclusiviste; Programele de recompensare de tip criptomenda ca serviciu - jucătorii plasează pariurile în criptomonede, care sunt colectate într-un fond comun, iar în schimbul participării lor sunt răsplătiți cu venituri pasive, în funcție de nivelul de activitate.

Platformele de cazinou care oferă acces la mize mixte, atât în criptomonede, cât și în monede fiat, îi recompensează pe jucători cu programe de loialitate standard. Pentru activitatea lor, membrii sunt răsplătiți cu bonusuri cash, cu oferte fără depunere, rotiri gratuite, bonus cashback, bonusuri aniversare și puncte de fidelitate pe care le preschimbă în magazinele dedicate pentru bonificații personalizate.

Cum funcționează programele de recompense la fidelitate în criptomonede?

Membrilor li se oferă acces la programul de loialitate în baza unei invitații care se acordă după o perioadă de monitorizare a jucătorilor sau direct, imediat după crearea contului. Programul de fidelitate este structurat pe niveluri progresive, care conțin recompense a căror valoare crește pe măsură ce jucătorul atinge un nivel mai înalt. Membrii sunt stimulați să-și intensifice implicarea prin setarea unor recompense mai valoroase pe măsură ce nivelul de loialitate le crește. De exemplu, plasarea de mize mari la mesele de joc este recompensată cu un număr dublu de puncte, iar la obținerea unui punctaj prestabilit, jucătorul primește și extra recompense în tokeni.

Beneficiile programelor de fidelitate din cazinourile cu criptomonede

Lista avantajelor oferite de programele de loialitate în criptomonede conține următoarele beneficii pentru membrii fideli:

Potențial de creștere a valorii recompenselor în timp - pentru că monedele digitale sunt foarte volatile, fluctuația sporită duce la creșterea valorii pe termen scurt a bonificațiilor;

Control crescut asupra recompenselor - membrii care își retrag câștigurile în monede electronice au la dispoziție opțiunile de schimb valutar sau de tranzacționare;

Accesibilitate crescută la nivel global - criptomonedele sunt mult mai ușor de utilizat pe scară globală decât monedele fiat locale, care au un grad limitat de folosire;

Transparență și încredere mărite - utilizarea tehnologiei blockchain echivalează cu creșterea transparenței și a siguranței tranzacțiilor, ceea ce contribuie la creșterea încrederii jucătorilor în platformele de cazinou bazate pe blockchain;

Recompense mult mai valoroase față de monedele fiat - valoarea criptomonedelor este mai ridicată decât a monedelor fiat, motiv pentru care membrii au parte de bonificații mai valoroase.

La rândul lor, cazinourile care se bazează pe programe de recompensare cu monede digitale au parte de avantaje. Printre beneficii se numără reducerea costurilor (plățile se bazează pe contracte smart, cu autoexecutare, fără să mai fie nevoie de personal dedicat procesării plăților).

Pe lângă reducerea cheltuielilor, programele de fidelitate crypto reprezintă un element inovativ, care face diferența pe o piață extrem de competitivă, crescând și nivelul de securitate și gradul de atragere și de reținere a jucătorilor pe termen lung. Prin urmare, programele de recompense cu criptomonea reprezintă o soluție câștigătoare pentru toată lumea.