Bogdan Badea, actualul şef Hidroelectrica – traseu de la Horezu şi KDF Energy la vârful companiei de stat. Presa l-a prezentat ca angajatul rechinului din afacerile cu energie, George Brăiloiu

vineri, 3 octombrie 2025

În spatele celei mai profitabile companii a statului român, Hidroelectrica, se află astăzi un nume cu un parcurs spectaculos: Bogdan Nicolae Badea. Povestea lui începe la Horezu, într-un județ Vâlcea în care energia regenerabilă devenea afacerea viitorului, și ajunge în birourile centrale ale unei companii listate la bursă.

De la consultanță la secretar de stat

În 2012–2013, tânărul Bogdan Badea, susținut de organizația PNL Vâlcea condusă de deputatul Cristian Buican, era activ în proiecte energetice din surse regenerabile – parcuri eoliene, solare și centrale pe biomasă. Tot atunci, compania KDF Energy, controlată de discretul dar influentul George Brăiloiu, anunța construirea unei centrale pe biomasă la Horezu. Proiectul a beneficiat de finanțare europeană prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” și de avize de racordare la rețea.

Potrivit relatărilor apărute în presa de la acea vreme (ianuarie 2014), Bogdan Badea ar fi fost angajatul lui George Brăiloiu, lucrând la compania KDF Energy pe proiecte de energie regenerabilă, inclusiv pe cel de la Horezu, înainte de a intra în Ministerul Economiei ca secretar de stat. Această informație a fost prezentată public la momentul respectiv și a contribuit la conturarea imaginii sale de „băiat descurcăreț” în afacerile energetice.

KDF Energy și George Brăiloiu – rețeaua certificatelor de emisii

KDF Energy este compania prin care George Brăiloiu a făcut avere din tranzacționarea certificatelor de emisii, ajungând de la o cifră de afaceri de câteva milioane de euro la aproximativ 100 de milioane într-un singur an. Brăiloiu a devenit cunoscut publicului larg după ce a cumpărat manuscrisele originale ale lui Emil Cioran cu peste 400.000 de euro și le-a donat statului român. În interviurile sale, omul de afaceri explica succesul prin „agenda de telefon, cercul de prieteni și agresivitate”, semn al unui model de business bazat pe rețele de influență și oportunități rapide.

Traseul unui decident din energie

Din 2013 până astăzi, Bogdan Badea a trecut de la statutul de antreprenor în regenerabile și, potrivit relatărilor de presă, fost angajat în compania unui mare jucător privat, la cel de decident public, iar apoi la conducerea celei mai valoroase companii energetice din România. Sub conducerea sa, Hidroelectrica a intrat pe piața furnizării de energie, a cumpărat parcul eolian Crucea și a început să construiască un portofoliu de investiții în eolian, solar și stocare.

Declarațiile sale de avere arată că Badea deține bunuri imobiliare, inclusiv în străinătate, și a făcut tranzacții cu acțiuni Hidroelectrica. Toate acestea sunt legale, dar conturează profilul unui decident cu experiență în sectorul privat care a ajuns să conducă un colos energetic al statului.

Energia, între stat și interese private

Faptele conturează o carieră accelerată: un tânăr din Horezu activ în proiecte regenerabile, despre care presa a scris că a lucrat pentru KDF Energy a lui George Brăiloiu, un secretar de stat cu acces la fonduri europene pentru energie, apoi un lider al Hidroelectrica care gestionează miliarde de lei și strategia națională de investiții. În spatele acestor etape se regăsesc companii, proiecte și personaje influente din domeniul energiei, care au marcat perioada de început a „energiei verzi” în România.

Aceasta este povestea unui insider al energiei românești, ale cărui decizii de azi influențează direct viitorul celei mai mari companii de stat din domeniu și felul în care România își construiește tranziția energetică.