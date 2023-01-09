Blocul A27/2 din Ostroveni, șantierul fantomă din Râmnicu Vâlcea. Primăria confirmă: lucrări ilegale, fără aprobarea proprietarilor și fără selecția firmei executante

vineri, 10 octombrie 2025

„REABILITARE FĂRĂ AUTORIZAȚIE! Blocul A27/2 din Ostroveni, șantierul fantomă din Râmnicu Vâlcea. Primăria confirmă: lucrări ilegale, fără aprobarea proprietarilor și fără selecția firmei executante”

O adresă internă emisă de Direcția Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea scoate la iveală o situație de-a dreptul scandalosă: lucrările de reabilitare termică efectuate la blocul A27/2 din cartierul Ostroveni s-au realizat fără autorizație de construire, fără aprobarea adunării generale a asociației de proprietari și fără nicio procedură legală de selecție a executantului.

Documentul, semnat de primarul Mircia Gutău și de directorul executiv adjunct Mirela Turcu, confirmă în mod oficial ceea ce mulți locatari bănuiau de luni bune: lucrările de „reabilitare” s-au făcut în spatele ușilor închise, în afara oricărei proceduri transparente.

„Lucrări fără autorizație și fără aprobarea proprietarilor”

Inspectorii Biroului Fond Locativ din cadrul Primăriei au constatat, în urma verificărilor, că lucrările de reabilitare termică la blocul A27/2 au fost efectuate fără autorizație de construire, iar în adunarea generală a asociației nu există nicio aprobare privind folosirea fondurilor proprietarilor pentru aceste lucrări.

Mai mult, recepția la terminarea lucrărilor nu corespunde contractului nr. 106/10.07.2023 încheiat între Asociația de proprietari A27/2-Ostroveni (beneficiar) și societatea ADS EUROINVEST CONSULTING SRL, firma care a efectuat lucrările.

„Nu a existat nicio procedură de selecție a firmei”

Primăria confirmă negru pe alb că nu a existat nicio procedură de selecție pentru executantul lucrărilor, fapt extrem de grav în contextul în care vorbim de sume importante provenite din contribuțiile proprietarilor.

Pe scurt: o firmă a intrat pe șantierul blocului, a efectuat lucrări costisitoare, fără autorizație, fără licitație, fără aprobarea adunării generale și, cel mai probabil, fără controlul real al instituțiilor abilitate.

Primăria: „Se impune verificarea legalității și sancțiuni”

În adresă se menționează clar că toate aspectele privind legalitatea lucrărilor au fost transmise spre analiză compartimentului de specialitate din instituție, iar asociația de proprietari a fost notificată să clarifice situația în termen de 30 de zile, sub sancțiunea aplicării prevederilor Legii 196/2018 privind asociațiile de proprietari.

Cu alte cuvinte, Primăria confirmă oficial că reabilitarea termică a blocului A27/2 s-a făcut în afara cadrului legal, iar responsabilii riscă sancțiuni contravenționale și, eventual, penale dacă nu pot justifica cheltuirea banilor proprietarilor.

Cine răspunde pentru nereguli?

Rămâne întrebarea esențială: cine a aprobat lucrările și cum s-au plătit acestea? Cine a decis ca o firmă privată să execute lucrări la un bloc de locuințe fără autorizație și fără transparență?

Vom solicita oficial contractul semnat între asociație și ADS EUROINVEST CONSULTING SRL, listele de plată și procesele-verbale de recepție, pentru a vedea cum s-au cheltuit banii oamenilor și cine a semnat actele.

Totodată, redacția noastră va cere un punct de vedere din partea firmei executante, a Inspectoratului de Stat în Construcții și a Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei, pentru a afla dacă au fost emise avize sau autorizații ulterioare.

Ziarul nostru va continua să investigheze acest caz până la capăt. Solicităm tuturor locatarilor din blocul A27/2 sau celor care dețin documente, facturi ori dovezi privind plățile pentru lucrările de reabilitare să ne contacteze confidențial.

Tiberiu Pîrnău