marți, 28 octombrie 2025

Baschet european în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea: vâlcenii înfruntă Sporting Lisabona, miercuri seara!

Sala Polivalentă Traian din Râmnicu Vâlcea va fi, miercuri, 29 octombrie 2025, gazda unui meci de excepție din FIBA Europe Cup. CS Vâlcea 1924 primește vizita celebrei formații Sporting CP Lisabona, într-o confruntare care promite spectacol și emoție.

Portughezii vin după o victorie clară cu FC Porto, iar atmosfera se anunță incendiară. Meciul începe la ora 19:00, iar biletele pot fi cumpărate de la casa de bilete a Sălii Traian sau online, pe blt.ro, la prețuri între 30 și 50 de lei.

„Ne vedem cu toții la Sala Traian să ne bucurăm de marele baschet!”, transmit reprezentanții CS Vâlcea 1924.