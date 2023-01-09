Barajul Hidroelectrica de la Râureni: pază de formă, privilegii mascate și construcții dubioase ale presedintelui PNL Vâlcea, Cristian Buican, în inima unui obiectiv strategic. SRI a demarat cercetări
Barajul Hidroelectrica de la Râureni - Vâlcea și zona aferentă continuă să fie o zonă gri, unde siguranța energetică a României se amestecă cu interese private și promovări suspecte. Deși compania de stat susține că respectă toate prevederile legale, documentele lipsesc, iar realitatea din teren arată altceva.
Acces privilegiat sub acoperirea „servituții”
Oficial, Hidroelectrica afirmă că orice proprietar din zona insulei create de acumularea barajului are dreptul de servitute pentru a ajunge la terenurile sale. În realitate, accesul se face printr-un post de pază amplasat chiar lângă centrala hidroelectrică, obiectiv strategic supus Legii 333/2003. Normele de securitate a barajelor și a infrastructurilor critice interzic accesul liber pe coronamentul barajelor și în zonele de protecție. Fără un act public care să stabilească servitutea și fără avizele Ministerului Apărării și Ministerului de Interne pentru accesul printr-un obiectiv energetic, „dreptul comun” invocat de Hidroelectrica nu este decât un privilegiu camuflat.
Construcțiile ridicate pe insula din spatele barajului aparțin președintelui PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.
Ferma de pe insulă – construcții private într-o zonă interzisă
Compania spune că terenul „Insula” nu îi aparține și că nu a fost expropriat. Însă Legea Apelor și normele de gospodărire prevăd expres instituirea de zone de protecție în jurul acumulărilor hidrotehnice. Orice construcție ridicată pe o insulă creată artificial prin baraj are nevoie de avize multiple – Apele Române, Mediu, Hidroelectrica și, uneori, MApN. Hidroelectrica nu a prezentat niciun astfel de aviz și s-a limitat să arate extrase din cartea funciară. Cine a emis autorizația de construire? Cu ce avize? Întrebări esențiale rămân fără răspuns.
„Concursuri” pentru inițiați: cazul Sebastian Fârtat
Și în privința angajărilor, Hidroelectrica invocă proceduri „transparente”. În fapt, procesul descris este un interviu cu recrutare internă și externă, nu un concurs cu punctaj și contestații. Exact această formulă a permis, de exemplu, ca Sebastian Fârtat să fie angajat în 2022 ca șef de cabinet la Cabinetul Președintelui Directoratului, iar în 2024 să fie promovat manager de departament – o ascensiune fulgerătoare într-o companie cu mii de angajați. Fără publicarea numărului de candidați, a criteriilor și punctajelor, „transparența” rămâne doar o vorbă frumoasă, iar suspiciunea de numire politică planează asupra întregului proces.
Securitate „pe hârtie”
În ultimul punct, Hidroelectrica reamintește că are un post de pază permanent și că Poliția verifică respectarea Legii 333/2003. În realitate, paza infrastructurilor critice, mai ales a barajelor, ar trebui să fie asigurată de Jandarmerie sau de structuri specializate ale MAI și MApN, nu de agenți privați plătiți cu salarii modeste. Mai mult, combinarea unui drum de servitute civil cu accesul printr-un perimetru energetic creează o vulnerabilitate evidentă.
Barajul de la Râureni arată, punct cu punct, cum legislația poate fi invocată selectiv pentru a acoperi situații controversate: acces preferențial pentru „proprietari” de lux, construcții private într-o zonă cu regim special, promovări suspecte în compania de stat și o pază de formă la un obiectiv strategic. În loc să aducă lămuriri, răspunsul Hidroelectrica ridică și mai multe întrebări despre cum sunt gestionate în realitate infrastructurile critice și resursele publice.
PUNCT DE VEDERE SRI:
Ca urmare a sesizării dumneavoastră din data de 19.09.2025, remisă Serviciului Român de Informații, în care ați semnalat și solicitat un răspuns pe subiectul potențialelor nereguli de la nivelul Hidrocentralei Râureni, vă comunicăm că aspectele supuse atenției au fost analizate prin prisma competențelor ce revin instituției noastre, în baza Legii nr. 51/1991 (privind securitatea națională a României, republicată) și a Legii nr. 14/1992 (privind organizarea și funcționarea SRI, cu modificările și completările ulterioare).
Totodată, precizăm că, în conformitate cu reglementările menționate, SRI întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea stării de securitate națională și promovarea intereselor statului român, iar eventualele aspecte de interes rezultate sunt valorificate prin informarea beneficiarilor legali.
Astfel de date nu se circumscriu informațiilor de interes public definite de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care sunt exceptate de la comunicarea către cetățeni.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care o manifestați față de instituția noastră.
Biroul Serviciului Român de Informaţii
PUNCT DE VEDERE ABA OLT
ABA Olt nu gaseste avizul dat lui Buican, prin care se presupune ca ar fi obtinut autorizatiile de constructie de la Primaria Budesti (ne indoim ca exista, avand in vedere ca primarul trage de timp si nu a transmis, deocamdata, niciun raspuns!).
PUNCT DE VEDERE HIDROELECTRICA
Vă transmitem mai jos răspunsul la solicitarea dumnevoastră primită în data de 19.09.2025:
- Acces în zona Hidrocentralei Râureni
Hidrocentrala Râureni este asigurată printr-un post de pază permanent, operat de o firmă privată specializată, în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Postul de pază este amplasat în proximitatea centralei și are atribuții strict limitate la securizarea coronamentului barajului Râureni și a Centralei Hidroelectrice.
Totodată, menționăm că în zona insulei formate în spatele barajului există mai multe proprietăți private, nu doar cea deținută de domnul deputat Cristian Buican. Conform prevederilor Codului Civil (art. 617–625) privind instituirea dreptului de servitute, Hidroelectrica are obligația legală de a asigura accesul proprietarilor către terenurile lor prin drum de servitute.
De asemenea, în aceeași zonă se află și un obiectiv militar, accesul către acesta realizându-se tot prin același drum de servitute. Din motive de securitate, toate vehiculele care tranzitează acest drum sunt anunțate și consemnate de către personalul Hidroelectrica, în colaborare cu structurile responsabile de pază și securitate.
Prin urmare, accesul domnului deputat Cristian Buican nu derivă dintr-un privilegiu oficial, ci din exercitarea dreptului legal de servitute aplicabil tuturor proprietarilor din perimetrul respectiv, cu respectarea regimului de securitate instituit prin legislația în vigoare.
2. 2. Existența construcțiilor private („ferma”) în perimetrul Hidrocentralei
În urma verificărilor referitoare la imobilul din articol, vă transmitem în completare următoarele informaţii:
- Terenul “Insula” pe care este edificată ferma în discuție, se află în aval de AHE Râureni, nu a fost expropriat, nefiind necesar pentru funcţionarea amenajării hidrotehnice AHE Râureni.
- Acest teren nu se află în Domeniul Public al Statului dat în concesiune la Hidroelectrica sau în proprietatea Hidroelectrica.
Referitor la existența unor ”contracte de concesiune/închiriere/alt tip de parteneriat cu persoane fizice/juridice” facem mențiunea că Hidroelectrica nu a încheiat astfel de documente. Construcțiile sunt edificate în afara zonelor de protecție și siguranță ale amenajărilor hidroenergetice administrate de Hidroelectrica.
Regăsiți ataşat planul cu imobilele care au Carte Funciară (extrase din eterra public) .
3. 3. Angajările în cadrul Hidroelectrica și Hidroserv
Angajarea în cadrul Hidroelectrica se face doar pe bază de concurs, interviu sau probă practică, în conformitate cu procedura de recrutare în vigoare in cadrul societatii. Toate posturile vacante scoase la concurs/interviu/proba practică cu recrutare externă în cadrul Hidroelectrica se afișază pe site-ul societății (www.hidroelectrica.ro) – sectiunea Cariere.
Prin urmare si angajarea domnului Sebastian Fârtat in cadrul Hidroelectrica s-a facut in baza unui proces de recrutare, conform procedurii de recrutare a societatii. Domnului Sebastian Fartat a participat in luna iunie 2022 la interviu, cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea postului de sef cabinet la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat in cadrul Executiv Hidroelectrica S.A., in urma caruia a fost admis pentru ocuparea respectivului post. Precizam ca anuntul pentru interviul cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea postului de sef cabinet la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat in cadrul Executiv Hidroelectrica S.A., a fost afișat pe site-ul societății (www.hidroelectrica.ro) – sectiunea Cariere, ca anunturile pentru toate posturile vacante scoase la concurs/interviu/proba practică cu recrutare externă în cadrul Hidroelectrica.
Deci domnul Sebastian Fârtat a participat in cadrul unui proces de recrutare transparent organizat de Hidroelectrica, in urma caruia a fost angajat in cadrul societatii.
Mai precizam ca domnul Sebastian Fârtat a ocupat prin concurs cu recrutare interna, desfasurat in luna martie 2024, postul de Manager Departament la Departamentul Management Logistic, deci tot in urma unui proces de recrutare transparent, anuntul pentru respectivul concurs fiind postat in interiorul societatii si dand sansa tuturor salariatilor din cadrul societatii de a participa la respectivul concurs. Domnul Sebastian Fârtat ocupa postul de Manager Departament la Departamentul Management Logistic, redenumit ulterior Departament Administrativ si Logistica.
4. 4. Măsuri de Securitate
Obiectivul pe care îl administrăm este un obiectiv energetic, supus prevederilor legale privind paza și protecția, motiv pentru care în incintă funcționează un post de pază permanent, 24/24.
Respectarea regimului de securitate este verificată de către Poliția Română, instituția competentă în aplicarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. În funcție de situație, și alte autorități ale statului pot efectua verificări punctuale, dar Poliția are rolul principal.
Conform legislației în vigoare, pătrunderea persoanelor neautorizate în perimetrul protejat constituie contravenție și se sancționează cu amendă, iar dacă prin fapta respectivă sunt cauzate prejudicii sau este afectată funcționarea instalațiilor, aceasta poate atrage răspundere penală.
În ceea ce privește situațiile particulare ale proprietarilor de terenuri din zonă, accesul pe teritoriul obiectivului energetic nu se poate realiza liber, ci doar prin stabilirea unor proceduri legale (precum o servitute de trecere sau un acord formal), tocmai pentru a evita încălcarea regimului de securitate.
Biroul de Presă Hidroelectrica
Lasă un răspuns