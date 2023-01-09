Barajul Hidroelectrica de la Râureni: pază de formă, privilegii mascate și construcții dubioase ale presedintelui PNL Vâlcea, Cristian Buican, în inima unui obiectiv strategic. SRI a demarat cercetări

miercuri, 1 octombrie 2025

Barajul Hidroelectrica de la Râureni - Vâlcea și zona aferentă continuă să fie o zonă gri, unde siguranța energetică a României se amestecă cu interese private și promovări suspecte. Deși compania de stat susține că respectă toate prevederile legale, documentele lipsesc, iar realitatea din teren arată altceva.

Acces privilegiat sub acoperirea „servituții”

Oficial, Hidroelectrica afirmă că orice proprietar din zona insulei create de acumularea barajului are dreptul de servitute pentru a ajunge la terenurile sale. În realitate, accesul se face printr-un post de pază amplasat chiar lângă centrala hidroelectrică, obiectiv strategic supus Legii 333/2003. Normele de securitate a barajelor și a infrastructurilor critice interzic accesul liber pe coronamentul barajelor și în zonele de protecție. Fără un act public care să stabilească servitutea și fără avizele Ministerului Apărării și Ministerului de Interne pentru accesul printr-un obiectiv energetic, „dreptul comun” invocat de Hidroelectrica nu este decât un privilegiu camuflat.

Construcțiile ridicate pe insula din spatele barajului aparțin președintelui PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.

Ferma de pe insulă – construcții private într-o zonă interzisă

Compania spune că terenul „Insula” nu îi aparține și că nu a fost expropriat. Însă Legea Apelor și normele de gospodărire prevăd expres instituirea de zone de protecție în jurul acumulărilor hidrotehnice. Orice construcție ridicată pe o insulă creată artificial prin baraj are nevoie de avize multiple – Apele Române, Mediu, Hidroelectrica și, uneori, MApN. Hidroelectrica nu a prezentat niciun astfel de aviz și s-a limitat să arate extrase din cartea funciară. Cine a emis autorizația de construire? Cu ce avize? Întrebări esențiale rămân fără răspuns.

„Concursuri” pentru inițiați: cazul Sebastian Fârtat

Și în privința angajărilor, Hidroelectrica invocă proceduri „transparente”. În fapt, procesul descris este un interviu cu recrutare internă și externă, nu un concurs cu punctaj și contestații. Exact această formulă a permis, de exemplu, ca Sebastian Fârtat să fie angajat în 2022 ca șef de cabinet la Cabinetul Președintelui Directoratului, iar în 2024 să fie promovat manager de departament – o ascensiune fulgerătoare într-o companie cu mii de angajați. Fără publicarea numărului de candidați, a criteriilor și punctajelor, „transparența” rămâne doar o vorbă frumoasă, iar suspiciunea de numire politică planează asupra întregului proces.

Securitate „pe hârtie”

În ultimul punct, Hidroelectrica reamintește că are un post de pază permanent și că Poliția verifică respectarea Legii 333/2003. În realitate, paza infrastructurilor critice, mai ales a barajelor, ar trebui să fie asigurată de Jandarmerie sau de structuri specializate ale MAI și MApN, nu de agenți privați plătiți cu salarii modeste. Mai mult, combinarea unui drum de servitute civil cu accesul printr-un perimetru energetic creează o vulnerabilitate evidentă.

Barajul de la Râureni arată, punct cu punct, cum legislația poate fi invocată selectiv pentru a acoperi situații controversate: acces preferențial pentru „proprietari” de lux, construcții private într-o zonă cu regim special, promovări suspecte în compania de stat și o pază de formă la un obiectiv strategic. În loc să aducă lămuriri, răspunsul Hidroelectrica ridică și mai multe întrebări despre cum sunt gestionate în realitate infrastructurile critice și resursele publice.

PUNCT DE VEDERE SRI:

Ca urmare a sesizării dumneavoastră din data de 19.09.2025, remisă Serviciului Român de Informații, în care ați semnalat și solicitat un răspuns pe subiectul potențialelor nereguli de la nivelul Hidrocentralei Râureni, vă comunicăm că aspectele supuse atenției au fost analizate prin prisma competențelor ce revin instituției noastre, în baza Legii nr. 51/1991 (privind securitatea națională a României, republicată) și a Legii nr. 14/1992 (privind organizarea și funcționarea SRI, cu modificările și completările ulterioare). Totodată, precizăm că, în conformitate cu reglementările menționate, SRI întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea stării de securitate națională și promovarea intereselor statului român, iar eventualele aspecte de interes rezultate sunt valorificate prin informarea beneficiarilor legali. Astfel de date nu se circumscriu informațiilor de interes public definite de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care sunt exceptate de la comunicarea către cetățeni. Vă mulțumim pentru încrederea pe care o manifestați față de instituția noastră.

Biroul Serviciului Român de Informaţii

PUNCT DE VEDERE ABA OLT

ABA Olt nu gaseste avizul dat lui Buican, prin care se presupune ca ar fi obtinut autorizatiile de constructie de la Primaria Budesti (ne indoim ca exista, avand in vedere ca primarul trage de timp si nu a transmis, deocamdata, niciun raspuns!).

