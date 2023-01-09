„Balul Portului Popular” – o nouă tradiție locală născută la Râmnicu Vâlcea

marți, 14 octombrie 2025

Comunicat de presă

Organizat într-o primă ediție în contextul Zilelor Recoltei, „Balul Portului Popular” a reprezentat o extraordinară sărbătoare a tradițiilor cu care ne mândrim și un omagiu adus măiestriei populare. Primăria Municipiului a fost onorată să se alăture inițiativei comunității „Șezătoare Râmnicu Vâlcea” și a coordonatorilor ei, familia Camelia și Gheorghe Rotariu, punând astfel - împreună cu Consiliul Județean Vâlcea și cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Creației Tradiționale - bazele unei noi tradiții locale.

Le mulțumesc tuturor protagoniștilor pentru momentele deosebite oferite: „Oltenia coase ie” din Craiova, „Șezătoare București”, „Șezătoare Medgidia”, „Muguri identitari” din Republica Moldova, Ansamblul „Floricica” al Primăriei Costești, tineri interpeți de folclor, ansamblul de dansuri și orchestra „Rapsodia Vâlceană”, meșterii populari vâlceni, purtătorilor de straie populare și artiștilor prezenți, precum și doamnei dr. Corina Mihăescu din partea Institutului Național al Patrimoniului București, care a înmânat într-un cadru mai mult decât potrivit titlul de „Tezaur Viu” familiei de ceramiști din Vlădești Violeta și Eugen Pătru.

Totodată, îmi exprim aprecierea la adresa tuturor participanților – reprezentanți ai instituțiilor publice, ai unor societăți comerciale, ai vieții culturale, din domeniul învățământului, reprezentanților mass-media etc. - care au dovedit prin straiele populare pe care le-au purtat cu drag și cu un firesc extraordinar că iubesc tradițiile multiseculare și că cinstesc așa cum se cuvine cultura populară.

Cu asigurarea că Primăria Municipiului va fi alături de acest demers și pe viitor, vă urez de pe acum La bună revedere în 2026, la cea de-a doua ediție a „Balului Portului Popular”!

Mircia Gutău,

Primarul Municipiului