duminică, 19 octombrie 2025

Băile Olănești investește 1,7 milioane lei într-o centrală fotovoltaică de 300 kW

Primăria Orașului Băile Olănești a lansat procedura de selecție pentru firmele care vor realiza o centrală fotovoltaică destinată alimentării clădirilor publice și a sistemului de iluminat stradal. Investiția, estimată la 1,71 milioane de lei, este finanțată prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1, destinat producerii de energie din surse regenerabile pentru autoconsum.

Proiectul prevede instalarea pe sol a unei centrale compuse din 600 de panouri solare de înaltă eficiență, fiecare cu o putere nominală de 500 W, însumând o capacitate totală de 300 kWp. Energia produsă va fi folosită pentru consumul propriu al instituțiilor publice și al rețelei de iluminat public din stațiune.

„Ne dorim o investiție modernă, durabilă și eficientă, care să reducă semnificativ costurile de energie ale administrației locale”, a declarat primarul Sorin Vasilache.

Centrala va fi dotată cu invertoare de înaltă eficiență, sisteme de monitorizare și protecție, asigurând o funcționare optimă și siguranță pe termen lung.