Avicarvil Frâncești – investiția care a transformat Vâlcea într-un pol al industriei avicole

În comuna Frâncești din județul Vâlcea se vede cel mai bine ce înseamnă când o companie românească investește pe termen lung: hale moderne, fluxuri tehnologice care prioritizează igiena, siguranță alimentară verificată pas cu pas și eficiența, plus sute de oameni din zonă care au unde munci aproape de casă. Avicarvil – compania din grupul Carmistin care produce carnea de pui LaProvincia – a trecut, în ultimii ani, printr-o accelerare spectaculoasă a investițiilor aici. Grupul a investit peste 80 de milioane de euro într-o nouă unitate de abatorizare la Frâncești, pentru a susține cererea în creștere.

O investiție de asemenea dimensiuni nu înseamnă doar o clădire nouă, ci și o promisiune pentru comunitate: locuri de muncă, taxe locale, furnizori locali integrați în lanț, infrastructură de utilități modernizată. Primele etape ale proiectului anunțat din 2023 vizau peste 50 de milioane de euro și aproximativ 600 de noi joburi în zonă – obiective reconfirmate pe măsură ce platforma de la Frâncești s-a extins.

Cum arată „motorul” din spatele etichetei

LaProvincia n-a crescut doar prin marketing, ci mai ales prin controlul integrat al lanțului – de la furaje și ferme până la procesare, logistică și magazin. Furnizorul de tehnologie industrială Marel descrie Avicarvil drept un producător de top, cu peste 30 de milioane de pui/an capacitate de creștere și procesare – cu planuri de dublare printr-o fabrică greenfield de ultimă generație. Asta se traduce în randament mai bun, siguranță alimentară și calitate constantă pe raft.

Extinderea din Vâlcea vine la pachet cu modernizări similare în alte județe (ex. Potcoava, Olt), unde Carmistin a inaugurat ferme cu tehnologie avansată și accent pe eficiență energetică și sustenabilitate – standarde care se propagă în tot ecosistemul LaProvincia.

Locuri de muncă, stabilitate, cifre

Avicarvil Frâncești a depășit în ultimii ani pragul de 1300 de angajați, iar proiectele noi au deschis drumul pentru încă 600 de posturi, pe măsură ce unitățile intră în plin regim. Pentru Vâlcea, înseamnă venituri stabile și calificare în meserii industriale cerute.

Datele financiare confirmă o companie solidă, cu tradiție locală (CUI 18658662, sediu: Frâncești) și specializare clară: prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre (CAEN 1012).

Produse și standarde care schimbă piața

Ceea ce găsește consumatorul pe etichetă – pui crescut la sol, fără antibiotice, opțiuni vegetariene (hrănire pe bază de cereale/legume) și gama BIO – reflectă o strategie anunțată de grup: trecerea treptată la materie primă din agricultură proprie, inclusiv conversie la terenuri BIO, și lansarea de ferme ecologice pentru păsări. E o direcție pe termen lung, menită să livreze calitate și sustenabilitate, nu doar volum.

Chiar și pe segmentul ouălor, Carmistin a pus accent pe „ferma tradițională” – găini crescute la sol, condiții de bunăstare și trasabilitate – semn că standardele adoptate în lanțul LaProvincia merg dincolo de minimul legal.

Infrastructură de top, la nivel european

Presa de business a notat că la Frâncești funcționează una dintre cele mai mari și moderne facilități de producție de carne de pasăre din Europa Centrală și de Est, cu o capacitate totală a grupului ce țintește 120.000 de tone/an – un salt care a schimbat ierarhiile din piața românească. Pentru Vâlcea, asta înseamnă „hub” industrial pe termen lung.

De ce contează pentru Vâlcea

– Locuri de muncă și formare profesională: platforma industrială atrage și păstrează forță de muncă în județ.

– Lanț local de furnizori: agricultură, transport, mentenanță, servicii – toți au de câștigat când producția crește.

– Calitate pentru consumator: carne fără antibiotice, păsări crescute la sol, inclusiv opțiuni BIO – răspuns direct la cerințele de pe piață.

– Sustenabilitate în creștere: conversia terenurilor proprii către agricultură BIO scade dependența de importuri și stabilizează costurile furajelor.