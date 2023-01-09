AVARIE LA CET GOVORA! UN SFERT DIN RÂMNIC RĂMÂNE FĂRĂ CĂLDURĂ ȘI APĂ CALDĂ

joi, 30 octombrie 2025

CET Govora anunță o întrerupere amplă a furnizării agentului termic (încălzire, apă fierbinte și apă caldă menajeră) joi, 30 octombrie 2025, între orele 00:00 și 21:00, din cauza unei avariei la conducta principală DN600, pe strada M. V. Popescu, în zona Parc Nou – Gară – Tudor Vladimirescu.

Vor fi afectați consumatorii racordați la următoarele puncte termice:

PT23 Cerna, PT26 Maternitate, PT28, PT30 Oltchim, PT32 Școala nr. 5, PT33 Timiș, PT34–PT37 Traian, PT38–PT42 Nord, PT43 Liceul Energetic, precum și instituții importante: Spitalul Județean Vâlcea, DGASPC, DSP, Pompierii Vâlcea, Teatrul Anton Pann, Sala Polivalentă, Liceele Energetic, Sanitar, Forestier, Matei Basarab, Victor Giuleanu și Antim Ivireanu.

CET Govora transmite că echipele intervin pentru remedierea avariei „în regim de urgență”, iar furnizarea agentului termic va fi reluată imediat după finalizarea lucrărilor.