AUR, lider detașat în cel mai nou sondaj. Diferență uriașă față de următorul partid clasat
Potrivit celui mai recent Barometru INSCOP Research – Informat.ro, realizat în perioada 6–10 octombrie 2025, partidul AUR își consolidează poziția de lider în intenția de vot a românilor. Formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 40% din opțiunile electoratului, menținându-se astfel pe primul loc, la o distanță considerabilă de celelalte partide.
Pe locul al doilea se află PSD, cu 17,6%, urmat de PNL – 14,8%, USR – 11,5% și UDMR – 5,2%. Sub pragul electoral se situează SENS (3,4%), POT (2,6%) și SOS România (2%).
Sondajul mai arată un nivel ridicat al mobilizării: 72,7% dintre respondenți afirmă că „sigur” vor merge la vot. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, subliniază că „toamna aduce o stabilizare a intenției de vot, iar AUR pare să se consolideze pe primul loc, în timp ce partidele aflate la guvernare rămân la un scor cumulat de aproximativ 50%.”
Comparativ cu lunile anterioare, AUR își păstrează trendul ascendent – 40% în octombrie, față de 40,8% în septembrie și 38,1% în mai 2025. PSD și USR înregistrează variații ușoare, în timp ce PNL continuă o tendință de scădere.
Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ la nivel național, iar marja de eroare este de ±3%.
