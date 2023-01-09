AUR declanșează anchetă împotriva cenzurii online! Se verifică blocările de conturi pe TikTok și Facebook

joi, 30 octombrie 2025

Comisia parlamentară pentru petiţii şi cercetarea abuzurilor, condusă de AUR, a declanșat o anchetă privind legalitatea blocării și suspendării conturilor de pe platformele sociale – inclusiv TikTok. Președinta comisiei, deputata Laura Gherasim, spune că totul pornește de la reclamațiile românilor revoltați că le sunt „șterse vocile” online.

AUR acuză o posibilă cenzură și cere explicații instituțiilor și platformelor digitale: cine decide ce conturi se închid și în baza cărei legi? Parlamentarii vor audieri, analize juridice și chiar propuneri legislative pentru a opri „abuzurile digitale”.

„E vorba despre libertatea de exprimare și dreptul la informare, nu despre simple conturi suspendate”, transmite Gherasim, care promite că AUR va merge până la capăt în acest demers de „curățare” a practicilor netransparente ale marilor rețele sociale.