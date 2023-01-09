AUR cheamă românii să semneze raportul pentru suspendarea lui Nicușor Dan și reluarea alegerilor prezidențiale

joi, 9 octombrie 2025

Partidul AUR îi invită pe cetățeni să semneze raportul privind suspendarea președintelui Nicușor Dan și reluarea alegerilor prezidențiale. Documentul a fost prezentat public la finalul săptămânii trecute, în plenul Parlamentului, de către liderul formațiunii, George Simion, potrivit realitatea.net.

Pe pagina oficială de Facebook, AUR a publicat următorul mesaj:

„Raportul privind Lovitura de Stat din România (24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025) a fost făcut public în data de 3 octombrie la Palatul Parlamentului. Apără Constituția și statul de drept! Semnează raportul privind lovitura de stat.”

Postarea este însoțită de un link unde cetățenii pot semna documentul prin care formațiunea solicită demisia sau demiterea lui Nicușor Dan.

Potrivit AUR, la elaborarea raportului au contribuit, timp de peste două luni, diplomați, experți și specialiști în drept constituțional. George Simion a declarat în Parlament că raportul reprezintă „versiunea corectă a ceea ce ar fi trebuit să spună președintele Nicușor Dan la Copenhaga”.