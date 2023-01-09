ANUNȚ PUBLIC S.C. DIANA S.R.L.

ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

   S.C. DIANA S.R.L anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Împădurirea terenului agricol în suprafață de 14,57 ha-Milcoiu, Vâlcea – SC DIANA SRL”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Milcoiu, satele Căzănești și Tepșenari.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea şi la sediul titularului din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.227, județul Vâlcea, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea.

 

