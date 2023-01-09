Antonio Popescu, deputat AUR: „Frigul tranziției verzi – Vâlcea plătește prețul incompetenței”

În fața acestui Parlament, mă ridic astăzi nu doar ca deputat, ci ca fiu al județului Vâlcea, ca om care cunoaște îngrijorarea reală și justificată a celor pe care îi reprezint.Vorbesc despre o situație gravă și iminentă: riscăm ca municipiul Râmnicu Vâlcea să rămână, în iarna 2025–2026, fără căldură, fără apă caldă și fără o soluție funcțională de înlocuire a CET Govora.

Luni, 13 octombrie 2025, am adresat oficial ministrului Energiei, domnul Bogdan Ivan, o întrebare parlamentară privind această criză care se apropie cu pași repezi. Am cerut răspunsuri clare și măsuri urgente. Deocamdată, răspunsurile nu au venit. Iar timpul nu mai are răbdare.

Guvernul României și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, închiderea tuturor centralelor pe cărbune până la 31 decembrie 2025. Această obligație include și CET Govora, care este singurul furnizor de căldură pentru municipiul Râmnicu Vâlcea și principalul furnizor de abur tehnologic pentru platforma industrială chimică a județului.

Între timp, negocierile cu Comisia Europeană pentru o derogare sunt deschise, dar nu există niciun răspuns oficial definitiv. Comisia a cerut României să demonstreze necesitatea amânării, iar procesul decizional continuă. Ministerul Energiei anunță că România „redeschide discuțiile” și că statul riscă penalități dacă nu închide la termen.

Dar evitarea penalităților nu poate fi mai importantă decât protejarea oamenilor. Tranziția verde nu poate însemna frig în case, apă rece în școli și spitale, și incertitudine în fabricile care țin în viață economia locală. E grav să planifici viitorul energetic al României doar pe hârtie și să lași oamenii să plătească, în frig, prețul incompetenței.

De aceea, solicit public Guvernului și Ministerului Energiei adoptarea imediată a unor măsuri clare și curajoase: transmiterea oficială a cererii de derogare pentru CET Govora și exploatările Berbești–Alunu, cu documentația completă și justificările tehnice aferente; publicarea stadiului real al negocierilor cu Comisia Europeană, cu termene clare și responsabilități asumate; amânarea formală a închiderii exploatărilor de lignit până la punerea în funcțiune a noii centrale pe gaz; menținerea CET Govora în funcțiune, în regim de rezervă sau operare limitată, pentru a asigura serviciile publice vitale; și, în paralel, implementarea unei soluții de urgență, pe bază de biomasă, gaz sau cogenerare, pentru a garanta încălzirea populației în sezonul rece 2025–2026.

Aceste măsuri nu sunt politice. Sunt imperative. Aceasta nu este o problemă administrativă. Vorbim despre siguranță națională, despre demnitate umană și despre respect față de cetățeni.

Domnule ministru Bogdan Ivan,

Vâlcea așteaptă de la dumneavoastră un plan concret, nu o listă de scuze. Așteaptă măsuri imediate, nu explicații sterile. Așteaptă decizii curajoase, nu tăcere.

E ușor să semnezi angajamente europene de la căldura biroului. Greu e să le suporți consecințele în apartamentele înghețate din Râmnicu Vâlcea. Și mai greu este să le explici celor care tremură în case, școli și spitale, de ce o „reformă verde” le-a adus frigul în vieți.

Nu vrem să auzim despre penalități la Bruxelles. Vrem să știm că Guvernul României vine cu soluții pentru oameni. Pentru că vâlcenii nu trebuie să plătească, din sănătate și din demnitate, prețul incompetenței.

Iar eu, în numele județului Vâlcea, vă spun:

nu mai avem timp pentru indiferență. Avem nevoie de acțiune. Acum.