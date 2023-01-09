ANCHETĂ: Scandalul C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea - FONDURI DISPĂRUTE - 15 luni de așteptare, un dosar penal închis și o instituție fără control

sâmbătă, 25 octombrie 2025

Scandalul C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea - FONDURI DISPĂRUTE - 15 luni de așteptare, un dosar penal închis și o instituție fără control

Un caz aparent banal – doi membri care cer înapoi banii depuși la o casă de ajutor reciproc – scoate la iveală o rețea de neclarități, documente contradictorii și decizii care ridică serioase semne de întrebare despre modul în care funcționează unele C.A.R.-uri din România.

În centrul anchetei: C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea, o asociație care, potrivit actelor consultate, nu mai este supravegheată de Uniunea Județeană a C.A.R. Vâlcea din anul 2017, dar continuă să funcționeze independent, fără un control extern efectiv.

Membrii care își așteaptă banii

Gheorghe Ion și soția sa, Gheorghe Georgeta, au depus ani la rând contribuții lunare la C.A.R. Sanitar, fără să fi contractat vreun împrumut. În mai 2024, cei doi au decis să se retragă și au cerut restituirea fondurilor sociale.

Au trimis cereri scrise, copii după cărțile de identitate și extrase de cont. Răspunsul primit? O promisiune vagă: banii vor fi virați „în minim 4 luni”, fără un termen maxim. Au trecut însă peste 15 luni, iar fondurile nu au mai apărut.

„Am primit doar asigurări scrise și verbale. Am cotizat, dar nu am împrumutat niciodată. De ce trebuie să așteptăm peste un an pentru a primi ceea ce este al nostru?”, scrie Gheorghe Ion într-un memoriu transmis autorităților.

Suspiciuni și contradicții

În documentul analizat de redacție, petenții contestă două decizii importante care ar fi fost consemnate în procesele-verbale ale Conferințelor Anuale ale C.A.R. Sanitar:

Neconstituirea ca parte civilă într-un dosar penal mai vechi, în ciuda existenței unei expertize contabile care ar fi constatat un prejudiciu; Prelungirea termenului de restituire a fondurilor sociale de la 4 luni la 12 luni.

„Am participat la ședință și știu clar că nu s-a votat așa ceva. Cei care au redactat procesul-verbal au trecut altceva decât s-a discutat”, scrie Gheorghe Ion, acuzând manipularea documentelor interne.

C.A.R. Sanitar, dezafiliată din 2017. Uniunea Județeană: „Ne-au ocolit controlul”

Un răspuns oficial al Uniunii Județene a C.A.R. Vâlcea, semnat de președintele Geană Constantin și directorul economic Lidia Dodul (nr. 93/09.04.2025), confirmă o realitate puțin știută:

C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea nu mai este membră a uniunii de peste opt ani.

„Asociația C.A.R. Sanitar IFN Rm. Vâlcea nu mai este membru al uniunii noastre din data de 23 februarie 2017, când delegații conferinței anuale au hotărât dezafilierea”, se arată în răspuns.

Motivul: un control efectuat în 2016–2017 a constatat nereguli financiare. Uniunea a decis plasarea C.A.R.-ului sub „supraveghere specială”, însă la 24 februarie 2017, conducerea C.A.R.-ului a anunțat dezafilierea, „sustrăgându-se astfel verificărilor”.

Tot UJCAR arată că a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea și Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, iar expertiza contabilă dispusă ulterior „a constatat un prejudiciu”.

Cu toate acestea, Consiliul Director al C.A.R. Sanitar nu a dorit să se constituie parte civilă pentru recuperarea prejudiciului, „nerecunoscându-l ca fiind prejudiciu”.

Dosar penal 701/P/2017 – clasat prin „nelucrare și prescripție”

Parchetul a deschis un dosar, înregistrat cu numărul 701/P/2017.

Conform memoriului semnat de Gheorghe Ion, ancheta nu a avut urmări: dosarul a fost clasat „prin nelucrare și prescripția faptelor”.

„C.A.R. Sanitar IFN Rm. Vâlcea a săvârșit din 2013 încoace o mulțime de nereguli, dar dosarul a fost clasat. De fiecare dată când se ridică o întrebare, se invocă lipsa competenței, iar membrii rămân fără bani și fără explicații”, afirmă petentul.

O instituție fără control

Situația juridică a C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea este una delicată. După dezafilierea din 2017, casa a rămas în afara oricărui sistem de supraveghere externă, deși continuă să administreze banii membrilor.

Nici Banca Națională a României și nici Ministerul Justiției nu au competențe directe de control, iar Uniunea Județeană a pierdut orice pârghie.

„Avem de-a face cu o structură care administrează fonduri colective, dar care nu mai răspunde în fața nimănui. Este o gaură de control în legislația actuală – și o breșă prin care oricând pot apărea abuzuri”, declară, sub protecția anonimatului, un specialist în drept financiar cooperatist.

Membrii cer transparență

În plângerea adresată autorităților, Gheorghe Ion solicită explicit:

ca C.A.R. Sanitar să comunice data exactă a restituirii fondurilor sociale;

explicații pentru diferența de numerotare a cererilor de retragere (înregistrate separat, cu numere intercalate între soț și soție);

acces la procesele-verbale ale conferințelor 2017–2024;

publicarea listei cu împrumuturile și dobânzile aferente membrilor Consiliului Director;

și, nu în ultimul rând, inițierea în Parlament a unei legi a răspunderii caselor de ajutor reciproc, care astăzi funcționează practic fără un mecanism clar de sancționare.

Un vid legislativ periculos

Cazul de la Râmnicu Vâlcea nu e unic. În ultimii ani, mai multe C.A.R.-uri din țară au fost acuzate de întârzieri la restituirea fondurilor, lipsă de transparență și chiar deturnări de sume, însă plângerile penale s-au lovit frecvent de lipsa unui cadru juridic clar.

C.A.R.-urile nu sunt bănci, dar nici simple asociații. Sunt entități de tip instituție financiară nebancară, care funcționează după reguli proprii, aprobate de membri, însă supravegherea lor este fragmentară și adesea ineficientă.

În lipsa unei legi a răspunderii manageriale în acest domeniu, mii de membri din toată țara riscă să rămână fără protecție reală în fața abuzurilor administrative.

După 15 luni de așteptare, familia Gheorghe încă nu și-a recuperat economiile

După 15 luni de așteptare, plângeri respinse și răspunsuri contradictorii, familia Gheorghe din Râmnicu Vâlcea încă nu și-a recuperat economiile.

C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea funcționează în continuare, fără a răspunde în fața Uniunii Județene, fără control real, dar cu mii de lei blocați în conturi.

„Cei de la conducere se comportă ca o castă intangibilă. Fac ce vor, fără să-i întrebe nimeni nimic. Este un sistem care trebuie schimbat din temelii”, conchide Gheorghe Ion.

Redacția a transmis solicitări oficiale către C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea, UJCAR Vâlcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Răspunsurile vor fi publicate integral, pentru ca opinia publică să înțeleagă de ce, în 2025, într-un stat membru UE, niște oameni care doar au economisit nu-și pot recupera propriii bani.

Tiberiu Pîrnău