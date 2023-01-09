Anchetă penală la Primăria Berbești! Procurorii verifică proiectele derulate în ultimii ani – vizați: fostul primar Milorad Cumpănășoiu, dar și actualul edil, Petre Glomnicu

vineri, 31 octombrie 2025

ANCHETĂ PENALĂ LA PRIMĂRIA BERBEȘTI! PROCURORII VERIFICĂ PROIECTELE DERULATE ÎN ULTIMII ANI – VIZAȚI FOSTUL PRIMAR MILORAD CUMPĂNĂȘOIU ȘI ACTUALUL EDIL, PETRE GLOMNICU

O anchetă de amploare este în desfășurare la Primăria orașului Berbești. Procurorii verifică modul în care au fost gestionate mai multe proiecte publice finanțate în ultimii ani, existând suspiciuni de abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale și deturnare de fonduri. Potrivit informațiilor obținute pe surse, ancheta vizează atât perioada de mandat a fostului primar Milorad Cumpănășoiu, cât și activitatea actualului edil, Petre Glomnicu.

Investigatorii ar viza în special lucrări de infrastructură – asfaltări, reabilitări de drumuri și modernizări de clădiri publice – derulate prin contracte în valoare de milioane de lei. O parte dintre aceste proiecte ar fi fost atribuite prin proceduri de achiziție directă unor firme apropiate de administrația locală, în timp ce altele ridică semne de întrebare privind calitatea execuției și justificarea plăților.

Surse judiciare spun că ancheta a pornit în urma unor sesizări depuse de cetățeni și de reprezentanți ai opoziției locale, care au reclamat nereguli în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și alte linii de finanțare guvernamentală, dar și fonduri europene.

Orașul Berbești a mai fost în trecut în atenția opiniei publice pentru gestionarea defectuoasă a fondurilor publice și pentru conflicte politice interne. Ancheta actuală ar putea aduce în sfârșit clarificări privind felul în care au fost cheltuiți banii comunității și cine poartă răspunderea pentru eventualele ilegalități.

Vom urmări evoluția cazului și vom reveni cu detalii oficiale din surse judiciare.