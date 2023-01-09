Amenzi record în Vâlcea! Sute de șoferi prinși fără centură și cu telefonul la volan

luni, 13 octombrie 2025

În doar o săptămână, polițiștii rutieri vâlceni au aplicat peste 1.000 de sancțiuni în cadrul campaniei internaționale ROADPOL – „Focus on the Road”.

Au fost verificate 810 autovehicule, 450 de testări alcoolscopice și 33 pentru droguri. Cele mai frecvente abateri: neportul centurii de siguranță (243 cazuri) și folosirea telefonului la volan (9 cazuri).

În total, au fost reținute 62 de permise, 40 de certificate de înmatriculare, iar amenzile însumează peste 257.000 de lei.

Poliția Vâlcea reamintește șoferilor că neatenția la volan și nerespectarea regulilor pot costa vieți.