Alertă sanitară în Vâlcea: peste 300 de cazuri de viroze și pneumonii, vizitele în spitale restricționate

joi, 9 octombrie 2025

Valul de viroze respiratorii lovește județul Vâlcea. Potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP), în primele zile ale lunii octombrie au fost raportate peste 300 de cazuri de infecții respiratorii și pneumonii, iar 34 de persoane – copii și adulți – au necesitat internare din cauza complicațiilor.

Conform raportărilor medicilor de familie, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie s-au înregistrat 248 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 122 la copii, și 76 de cazuri de pneumonii, dintre care 35 la copii.

În aceeași săptămână, 16 copii și 14 adulți cu pneumonie au fost internați în spital, iar trei copii și un adult au avut nevoie de spitalizare din cauza virozelor.

Ca urmare a creșterii numărului de îmbolnăviri, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a decis să limiteze programul de vizite pentru a proteja pacienții internați.

Noile reguli:

Vizitele sunt permise doar între orele 15:00 și 17:00 ;

Fiecare pacient poate primi un singur vizitator , pentru maximum zece minute ;

Vizitatorii trebuie să poarte mască și halat de unică folosință ;

În secțiile ATI, Neonatologie, Pediatrie și Boli Infecțioase, accesul vizitatorilor este strict interzis.

DSP Vâlcea recomandă populației să evite aglomerațiile, să se protejeze corespunzător și să se adreseze medicului de familie la primele simptome de boală.