Alertă la CAS Vâlcea: Mii de vâlceni au rămas fără asigurare medicală

miercuri, 22 octombrie 2025

Aproape 88% dintre foştii coasiguraţi din evidenţele Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea – peste 10.500 de persoane – nu mai beneficiază în prezent de asigurare medicală, potrivit directorului instituţiei, Alin Voiculeţ.

Schimbarea a survenit după intrarea în vigoare, la 1 septembrie, a Legii nr. 141/2025, care a eliminat calitatea de asigurat fără plata contribuţiei pentru mai multe categorii de persoane.

„Din 12.026 de coasiguraţi în luna august, doar aproximativ 1.500 s-au asigurat din nou – 1.015 prin plata directă la ANAF, 270 prin programele naţionale şi 215 pe handicap. Procentul este mic, dar similar cu restul ţării”, a explicat Voiculeţ.

Persoanele rămase neasigurate pot beneficia doar de pachetul minimal de servicii la medicul de familie sau de asistenţă medicală de urgenţă.

Deşi numărul celor fără asigurare este ridicat, Spitalul Judeţean Vâlcea anunţă că nu s-a înregistrat o creştere a prezentărilor la UPU, ba chiar cu 800 mai puţine faţă de luna august.