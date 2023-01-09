ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2025 - MARTIE 2026

Primăria Mun. Rm. Vâlcea prin Direcţia de Asistenţă Socială informează cetățenii cu privire la demararea campaniei de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Astfel, potrivit actului normativ mai sus menționat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau 2.053 lei în cazul persoanei singure, vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică;

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri,

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă, în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual prin raportare la o valoare de referință, care, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de:

a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;

b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;

c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Valoarea de referință a ajutorului pentru energie termică se stabilește, lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de apartament și zonă de temperatură, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

în factură la titular Plafon în lei Procent En . Electrică Gaze naturale Lemne 500 250 320 <200 100% 500 250 320 200,1 - 320 90% 450 225 288 320,1 - 440 80% 400 200 256 440,1 - 560 70% 350 175 224 560,1 - 680 60% 300 150 192 680,1 - 920 50% 250 125 160 920,1 - 1040 40% 200 100 128 1040,1 - 1160 30% 150 75 96 1160,1 - 1280 20% 100 50 64 1280,1 - 1386 10% 50 25 32 1280,1 - 2053 În cazul persoanei singure 10% 50 25 32 SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE En. Termică En . electrică Gaze naturale Lemne LUNAR pe tot parcursul anului 10 30 10 20 în factură la titular

suplimentul pentru energie: Se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței dar și familiilor și persoanelor singure care nu au stabilit acest drept și ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau 2.053 lei în cazul persoanei singure. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

PRECIZĂRI UTILE PENTRU TOATE TIPURILE DE AJUTOARE

CONDIȚII DE ACORDARE

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței numai persoanele singure sau familiile care:

locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

realizează venituri de până la 386 lei /membru de familie în cazul familiei, sau 2.053 lei în cazul persoanei singure;

/membru de familie în cazul familiei, sau în cazul persoanei singure; nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăsește în următoarele situaţii: proprietar al locuinţei succesorul de drept al proprietarului locuinţei persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie titular de contract de închiriere, comodat, concesiune alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie etc).



La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia:

venitului minim de incluziune acordat în baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare; sumelor primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; alocaţiei de stat pentru copii acordată în baza Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare; sumelor acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; sumelor primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în Legii nr.111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic; sumelor primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; sumelor primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local; stimulentului educaţional sub formă de tichet social pentru grădiniță acordat potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată; sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale; indemnizaţiei lunare de hrană acordată în baza Legii nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei; sumelor primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

Persoanele singure şi familiile care detin bunuri cuprinse în lista celor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, (afişată la sediul DAS), NU beneficiază de aceste drepturi.

B. ACTELE CARE SE VOR ANEXA LA CERERE:

copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;

copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat, împuternicire legală etc.);

acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă şi cuantumul acestora, cupoane pensie, cupoane şomaj, vouchere vacanţă etc.);

adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea direct la sediul DAS);

copii după ultima/ultimele facturi de gaze sau energie electrică pentru care se solicită suplimentul pentru energie; nedepunerea acestor facturi face imposibilă acordarea suplimentului pentru energie;

C. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

Pentru ajutorul cu energie termică , Primăria Rm.Vâlcea prin Direcţia de Asistență Socială transmite către furnizorul CET Govora SA formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, care vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari;

, Primăria Rm.Vâlcea prin Direcţia de Asistență Socială transmite către furnizorul CET Govora SA formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, care vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari; Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere vor fi puse la dispoziția solicitanților direct de către Primăria Rm.Vâlcea prin Direcţia de Asistență Socială (cladirea SOCOM, str. General Magheru nr.25,1 biroul 11-12,).

NOTĂ:

Pentru toate tipurile de ajutoare, formularele de cerere-declarație pe propria răspundere se pot descărca de pe site-ul Primăriei Mun. Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro, secțiunea Informații – Cereri și formulare, sau de pe platforma Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe) la adresa https://edirect.e-guvernare.ro.

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) și la suplimentul de energie acordat cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință.

Cererea-declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se depune individual sau prin asociațiile de proprietari la Direcția de Asistență Socială Rm. Vâlcea. Solicitarea se poate face pe tot parcursul sezonului rece, situație în care, stabilirea dreptului se face începând cu luna depunerii cererii dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii, sau cu luna următoare dacă documentația a fost depusă după această dată.

Pentru informaţii suplimentare, solicitanții se pot adresa Direcţiei de Asistență Socială, cu sediul în Rm.Vâlcea, strada General Magheru nr.25, et.1, biroul 11-12, telefon 0799807237, 0774433126 sau 0250/741088.

Modalități de depunere a cererilor: