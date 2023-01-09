joi, 16 octombrie 2025

Accident grav în Vâlcea! Printre victime se află și primarul comunei Vlădești, Adrian Cosac

Clipe de groază, joi după-amiază, pe Drumul Național 64, în localitatea Păușești-Măglași! Patru persoane au ajuns la spital în urma unui impact violent între două autoturisme.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii din Băile Olănești, accidentul s-a produs în jurul orei 13:00, între un autoturism condus de un bărbat de 64 de ani, din Păușești-Măglași, și un alt vehicul la volanul căruia se afla un bărbat de 54 de ani, din comuna Vlădești.

În urma coliziunii, toate cele patru persoane aflate în cel de-al doilea autoturism au fost rănite și transportate la spital. Printre acestea se numără și primarul comunei Vlădești, Adrian Cosac, care se afla în mașină în momentul impactului.

Polițiștii au testat ambii conducători auto cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.