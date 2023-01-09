ABSURD ÎN MUNȚII ROMÂNIEI: TRANSALPINA ÎNCHISĂ, DAR CAMIOANELE CU LEMNE CIRCULĂ LIBER!

joi, 23 octombrie 2025

ABSURD ÎN MUNȚII ROMÂNIEI: TRANSALPINA ÎNCHISĂ, DAR CAMIOANELE DE LEMNE CIRCULĂ LIBER!

O scrisoare deschisă semnată de zeci de turiști, locuitori și antreprenori din mai multe județe din România a fost transmisă redacțiilor și autorităților centrale, denunțând situația absurdă a închiderii Drumului Național 67C – Transalpina, pe sectorul Curpăt – Obârșia Lotrului, pentru o perioadă de opt luni pe an (1 octombrie – 1 iunie).

Decizia, justificată oficial prin motive de siguranță rutieră, este percepută de comunitățile locale și de mediul turistic ca o lovitură gravă dată economiei montane din Munții Șureanu și Parâng. Trei domenii schiabile importante – Șureanu, Vidra-Obârșia Lotrului și Rânca – rămân practic izolate în sezonul rece, în timp ce turiștii sunt obligați să ocolească peste 150 de kilometri pentru a ajunge în zonă.

„Este absurd ca în 2025, în plin secol XXI, România să închidă un drum național strategic timp de opt luni, în condițiile în care în toate țările europene similare drumuri alpine rămân deschise și întreținute iarna. Avem utilaje moderne, tehnologie, dar lipsește voința”, se arată în scrisoarea semnată de Grupul „Turiști pentru Transalpina”.

Paradoxul semnalat de semnatari este cu atât mai revoltător cu cât, deși accesul autoturismelor este interzis, autoritățile permit circulația camioanelor de mare tonaj care transportă lemn din zona montană. „Se închide drumul pentru turiști, dar rămâne deschis pentru exploatarea forestieră. Este o nedreptate crasă și o dovadă de dispreț față de turismul românesc”, spun autorii scrisorii.

Transalpina, cunoscută drept „Drumul Regelui”, este cel mai înalt drum rutier din România, traversând Carpații Meridionali între județele Vâlcea și Alba, și oferind peisaje spectaculoase ce atrag anual zeci de mii de vizitatori. Închiderea ei pe o perioadă atât de lungă blochează potențialul turistic al întregii regiuni, afectând pensiunile, restaurantele și investițiile private din localitățile Voineasa, Obârșia Lotrului, Rânca și Șugag.

„Nu cerem imposibilul. Cerem ceea ce în alte țări este o normalitate – drumuri curate, sigure, accesibile iarna, pentru ca turismul să poată funcționa. Transalpina trebuie redeschisă, nu doar vara pentru selfie-uri, ci tot anul, pentru viață și dezvoltare economică”, concluzionează semnatarii.

Apelul public lansat de „Turiști pentru Transalpina” solicită Ministerului Transporturilor, CNAIR și Consiliilor Județene Vâlcea și Alba reanalizarea regimului de circulație pe DN 67C și implementarea unui program de întreținere permanentă a tronsonului montan, astfel încât România să nu rămână singura țară din Europa care își închide propriile culmi pentru turiști.