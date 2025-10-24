24 de ani de slujire arhierească pentru Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului

Marți, 30 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, marchează 24 de ani de slujire arhierească, conform unui comunicat al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Născut la 24 ianuarie 1968, la București, din părinții Petre-Vasile și Domnica, Înaltpreasfinția Sa a urmat Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” și Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”, continuând cu studii de masterat și doctorat.
A intrat în monahism la Mănăstirea Slănic, Argeș, în 1997, iar un an mai târziu a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah. Între 1999 și 2006 a fost stareț la Mănăstirea Radu Vodă din București, unde a coordonat ample lucrări de restaurare.
În 2001 a devenit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titlul „Prahoveanul”, iar în 2014 a fost ales Arhiepiscop al Râmnicului. Din 2017 este Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea.
La ceas aniversar, clerul și credincioșii îi transmit urări de sănătate și slujire îndelungată: „Întru mulți ani, Înaltpreasfinția Voastră!”
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns