sâmbătă, 18 octombrie 2025

12 medalii pentru sportivii ACS Stejarul Vlădești la Finala Națională de Karate JSKA

Performanță de top pentru karatiștii din Vlădești

Rezultate excelente pentru sportivii ACS Stejarul Vlădești, pregătiți de antrenorul emerit Paul Dinu, la Finala Campionatului Național de Karate Shotokan Tradițional JSKA, desfășurată la Pitești. Echipa s-a întors acasă cu 12 medalii obținute la diferite probe.

Medaliații Vlădeștiului

🥇 Purcaru Ivan – 3 medalii de aur

🥈 Grigorescu Rebeca – 1 argint, 2 bronz

🥉 Zevedeanu Giulia – 3 bronz

🥉 Cebuc Adelina – 2 bronz

🥉 Tișanu Ștefania Teodora – 1 bronz

Recunoștință pentru sprijinul local

Clubul a transmis mulțumiri primarului Adrian Cosac pentru susținerea constantă a tinerilor sportivi:

„Mulțumim domnului primar pentru implicarea în promovarea sportului din Vlădești.”

ACS Stejarul Vlădești confirmă că prin muncă, disciplină și sprijin comunitar se pot atinge performanțe remarcabile.