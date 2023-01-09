Wagramer Termo 2000: saltul spectaculos al unei firme din Slatina, umflată cu banii din irigațiile ANIF. Cum a ajuns Petre-Valeriu Țitirigă să controleze contracte de sute de milioane de lei

Wagramer Termo 2000 SRL, o companie de construcții din Slatina, a devenit în ultimii ani unul dintre principalii beneficiari ai banilor publici de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). În spatele acesteia se află Petre-Valeriu Țitirigă, asociat unic și administrator, un nume discret în spațiul public, dar care, prin afacerile sale, a ajuns să controleze contracte de sute de milioane de lei.

Evoluția fulgerătoare a cifrei de afaceri

Datele financiare oficiale arată o evoluție explozivă a firmei. Dacă în 2021 compania raporta o cifră de afaceri de aproximativ 66,6 milioane de lei, iar în 2022 urca la 97,8 milioane de lei, saltul decisiv s-a produs în perioada 2023–2024. În 2023, Wagramer a depășit pragul de 86,6 milioane de lei, cu un profit net de peste 9 milioane.

Dar adevăratul boom a venit în 2024, când cifra de afaceri aproape s-a dublat, ajungând la 178,8 milioane de lei, cu un profit net de 17,6 milioane și peste 110 angajați. Creșteri spectaculoase, greu de explicat doar prin piața liberă, dar ușor de pus în context dacă urmărim contractele câștigate în aceeași perioadă.

Contractele publice – motorul creșterii

În paralel cu explozia veniturilor, Wagramer Termo 2000 a fost printre firmele privilegiate la ANIF. În ianuarie 2023, compania a câștigat un contract masiv pentru lucrări de reabilitare a infrastructurii de irigații – 172 de milioane de lei, atribuit oficial prin SEAP și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Contractul a fost ulterior modificat în 2024, exact în perioada în care veniturile firmei aproape s-au dublat.

De altfel, publicații de specialitate notează că Wagramer a fost parte din loturi cu valori și mai mari, inclusiv un pachet de aproape 187 de milioane de lei, bani publici destinați irigațiilor. Practic, calendarul acestor atribuiri se suprapune perfect cu evoluția cifrei de afaceri: contractele mari în 2023 → încasări masive în 2024 → profituri record.

Patronul din umbră

Despre Petre-Valeriu Țitirigă, patronul și administratorul unic al firmei, se știu puține lucruri la nivel public. Totuși, documentele oficiale îl confirmă drept singurul beneficiar al creșterilor spectaculoase și al contractelor cu statul. În presa centrală a fost menționat ca parte a rețelei de firme care au prosperat odată cu influența politică a lui Florin Barbu, actual ministru al Agriculturii și fost șef ANIF.

Întrebările care se ridică

– Cum se explică dublarea bruscă a cifrei de afaceri în doar un an, fără alt motor vizibil decât contractele ANIF?

– De ce majoritatea lucrărilor câștigate sunt finanțate din bani publici și nu există un portofoliu consistent de proiecte private?

– Ce garanție are contribuabilul că lucrările de irigații, plătite cu sute de milioane, sunt funcționale și nu doar recepționate „pe hârtie”?

Wagramer Termo 2000 este exemplul clasic de firmă care trăiește și prosperă din contracte cu statul. Evoluția financiară spectaculoasă nu este rezultatul unei expansiuni naturale pe piață, ci al unui flux constant de bani publici, direcționați prin ANIF și alte instituții.

Fără aceste contracte, cifrele firmei ar fi fost comparabile cu ale altor constructori regionali. Cu ele, Wagramer a ajuns să ruleze aproape 180 de milioane de lei anual și să dubleze profitul în doar un an. O companie obișnuită din Slatina s-a transformat, peste noapte, într-un colos local al banilor publici.

Wagramer Termo SRL din Olt - reamintim că firma a primit cea mai mare valoare a contractelor, peste 212 milioane de lei

Petre Valeriu Ţiţirigă este acționarul și administratorul Wagramer Termo 2000. Ţiţirigă este un apropiat, conform presei din județul Olt, al președintelui Consiliului Județean, Marius Oprescu. Ţiţirigă a fost arestat preventiv pentru evaziune fiscală în 2016.

Tiberiu Pîrnău