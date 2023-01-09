Vlad Gutău, fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, vrea să construiască un... aeroport?! 

Fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, Vlad Gutău, pare să fi luat-o înaintea administrației locale și să-și fi creat propriul „aeroport de afaceri”. La propriu. Firma LTP AIRPORT INVEST SRL, înființată la finalul anului 2024, îl are ca asociat unic și administrator pe Vlad Gutău.

O firmă „cu nume mare” și capital de... 200 de lei

Cu un capital social de doar 200 de lei și fără niciun punct de lucru declarat, LTP AIRPORT INVEST SRL își are sediul pe Calea lui Traian nr. 51B, adresa unde Vlad Gutău își înregistrează, de regulă, majoritatea firmelor. Obiectul de activitate principal: dezvoltare (promovare) imobiliară. Totuși, numele firmei trimite către o zonă de activitate mult mai ambițioasă – „AIRPORT INVEST”. Aeroporturi? Investiții în infrastructură de zbor?

Într-un județ în care niciun aeroport nu există și nici nu pare să se construiască vreunul prea curând, înregistrarea unei firme cu asemenea titulatură stârnește întrebări legitime: este doar o strategie de branding, o intenție serioasă sau...?

Zero activitate, zero facturi, dar statut activ

Potrivit datelor oficiale, firma nu are facturi restante, datorii sau proiecte în derulare. Nu figurează cu autorizații de transport, nu are angajați, nu e implicată în niciun șantier și nu a depus declarații care să ateste vreo activitate economică vizibilă. Totuși, este o firmă activă, înregistrată fiscal și plătitoare de TVA.

Cu alte cuvinte: există, dar nu face nimic. Deocamdată!

Afacerile lui Vlad Gutău: de la turism la construcții, imobiliare și închirieri

LTP AIRPORT INVEST este doar una dintre numeroasele firme în care Vlad Gutău este implicat. Este asociat și administrator în societăți din domeniul turismului, închirierilor și construcțiilor: JORDY TOURS SRL, RENTAL SLOT SRL, GOLD LEVEL SRL, MAR CRIS SRL, CONTINENTAL PROPERTIES SRL, dar și RIV ESTATE SRL (o parte dintre aceste firme au fost deja închise), firmă axată pe dezvoltări imobiliare în zona Ocnele Mari. Multe dintre aceste firme au sediul fie în Vâlcea, fie în București – indiciu al extinderii intereselor de business ale tânărului Gutău dincolo de granițele județului.

Aparent, profilul său de antreprenor imobiliar este deja consolidat. Înființarea unei firme care sugerează investiții în infrastructura aeroportuară, într-o zonă care nu are – și nici nu planifică oficial – construirea unui aeroport, ridică indicii de investiții masive în domeniu sau simple exerciții de rezervare de nume comerciale cu potențial strategic.

LTP AIRPORT INVEST SRL are un nume ambițios și un obiect de activitate care permite aproape orice – de la construcții și demolări până la administrarea de imobile.

Este Vlad Gutău pregătit să construiască un aeroport? Sau doar să piloteze, discret, alte tipuri de afaceri? Rămâne de văzut. Până atunci, LTP AIRPORT INVEST SRL zboară la joasă altitudine – dar cu numele în radar.

Tiberiu Pîrnău