VIDEO - DEZASTRU ECOLOGIC! Garda de Mediu și Poliția Vâlcea lasă mafia deșeurilor să otrăvească municipiul Râmnicu Vâlcea!

miercuri, 3 septembrie 2025

Râmnicu Vâlcea arde, la propriu și la figurat. Străzile Alunului, Morilor și Inătești au devenit veritabile coșuri de fum unde rețele ilegale incendiază zilnic deșeuri industriale, cabluri și plastice, otrăvind aerul pe care îl respiră mii de oameni. Și în timp ce fumul sufocă orașul, Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea și Garda de Mediu asistă impasibile la cel mai mare dezastru ecologic din zonă.

Garda de Mediu și Poliția – instituții fantomă?!

De ani de zile, cetățenii cer intervenția statului. În schimb, Garda de Mediu și IPJ Vâlcea se dovedesc simple instituții fantomă. Controale reale? Zero. Amenzi aplicate? Inexistente. Dosare penale? Blocate. Totul se reduce la comunicate sterile și promisiuni de carton, menite să adoarmă opinia publică. În realitate, rețelele infracționale operează nestingherite, sub protecția nepăsării instituționale.

Afacerea neagră a „reciclării” ilegale

În spatele acestui fum toxic stă o schemă profitabilă: deșeurile provenite din dezmembrări auto și cabluri electrice sunt arse pentru a extrage metalele care, ulterior, ajung în topitoriile din Slatina și Galați. Totul prin intermediul unor SRL-uri obscure ce se ascund în spatele etichetei de „reciclare”. Brokerii de deșeuri joacă rolul intermediarilor, iar autoritățile închid ochii.

Aer otrăvit, cetățeni sacrificați

Măsurătorile independente confirmă constant depășiri grave ale particulelor PM 2,5 – un pericol mortal pentru sănătatea publică. Copii, vârstnici și bolnavi cronici inspiră zilnic acest cocktail toxic, în timp ce Garda de Mediu și Poliția Vâlcea mimează acțiunea.

Un apropiat al anchetelor avertizează: „Nu poți să spui că nu știi cine arde. Se vede, se simte, trebuie doar să vrei să oprești fenomenul. Problema e că nu se vrea!”

Politicul ține fumurile în oraș

De ce nu intervin autoritățile? Pentru că interesele politice și economice sunt mai puternice decât dreptul cetățenilor la aer curat. Garda de Mediu și IPJ Vâlcea preferă tăcerea, de teamă sau din obediență, iar prefectul Mihai Oprea „doarme în papucii statului”, incapabil să își exercite atribuțiile!

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, spune că instituția pe care o conduce nu are atribuții în domeniu și arată cu degetul spre Garda de Mediu, condusă de Ștefan Păun, care susține că știe situatia și că se va implica... cândva!

Un oraș sufocat de complicități

Cât timp Poliția și Garda de Mediu refuză să-și facă treaba, rețelele ilegale vor continua să prospere, iar locuitorii din Râmnicu Vâlcea vor plăti prețul cu sănătatea lor. Orașul trăiește într-o ceață toxică, întreținută de mafia deșeurilor și protejată de indiferența autorităților.

Tiberiu Pîrnău