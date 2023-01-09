VIDEO - Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, anunță un nou drum turistic în Vâlcea: Drumul Călugărului!

”Astăzi am fost pe „Drumul Călugărului” (DC 171), drumul care leagă Băile Olănești de Muereasca. Lucrările de modernizare pe acest drum s-au finalizat: s-a consolidat zona, s-au amenajat rigole și s-a turnat asfalt pe întreaga lungime a drumului, până la limita cu Băile Olănești.

Ne-am ținut de cuvânt și iată că am reușit să realizăm acest proiect pe care eu mi l-am dorit foarte mult. Aș putea spune că acest drum este o legătură între două lumi: pe de o parte, spiritualitatea mănăstirilor din această zonă, pe de altă parte, turismul balnear și frumusețile naturale ale Vâlcii.

Drumul este spectaculos, sigur și frumos, iar eu îi invit pe toți turiștii să vină să-l descopere. Nu ne oprim aici. De anul viitor, ne dorim să continuăm acest proiect și să facem legătura directă și cu orașul Călimănești, astfel încât „Drumul Călugărului” să devină cu adevărat un drum al stațiunilor și al turismului vâlcean”, spune Constantin Rădulescu.