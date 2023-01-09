VIDEO - Adi de la Vâlcea, bunic fericit: botez fastuos pentru nepoții gemeni la Hotel Ramada

Râmnicu Vâlcea a fost gazda unui eveniment de gală în lumea muzicii de petrecere. Adi de la Vâlcea și-a botezat nepoții gemeni, Anastasia și Matias, într-o atmosferă plină de emoție și rafinament, la prestigiosul Hotel Ramada.

Dublă bucurie pentru artist

În luna aprilie, familia cântărețului s-a mărit cu doi membri deodată: nora și fiul său, Mădălina și Alex, i-au dăruit gemenii care i-au schimbat viața. „Mi-au venit nepoții acasă”, spunea emoționat artistul în urmă cu câteva luni, când a publicat primele imagini cu micuții.

Un botez cu fast și emoții

Petrecerea de la Ramada a fost una pe măsura renumelui artistului. Sala de evenimente a fost decorată elegant, iar invitații au fost întâmpinați cu muzică, voie bună și un meniu ales. Atmosfera a fost completată de momente muzicale speciale și de emoția părinților, nașilor și bunicilor care au trăit fiecare clipă cu lacrimi în ochi și zâmbete sincere.

Eveniment mediatizat

Evenimentul nu a trecut neobservat nici de televiziuni. PRO TV, prin emisiunea „La Măruță”, a prezentat imagini de la botez, titrând momentul drept un „botez fabulos”. În clipurile difuzate s-au putut vedea atât emoția familiei, cât și eleganța petrecerii de la Râmnicu Vâlcea.

Familia, în centrul atenției

Pentru Adi de la Vâlcea, cunoscut pentru piesele sale care răsună la evenimente din toată țara, acest botez a însemnat un capitol special. Artistul a vorbit deschis despre fericirea de a fi bunic și despre dragostea imensă pe care le-o poartă micuților Anastasia și Matias.