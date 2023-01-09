luni, 15 septembrie 2025

Victoria Stoiciu – senator PSD doar cu numele: mai useristă decât pesedistă, cu agendă progresistă și sorosistă

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu se dovedește a fi o cvasiparodie politică: oficial poartă eticheta PSD, dar în realitate promovează tezele progresiste și sorosiste care nu au nicio legătură cu doctrina social-democrată autentică. Mai mult, discursul și poziționările sale o apropie mai degrabă de USR decât de propriul partid.

În loc să se lupte pentru oameni simpli, pensionari, muncitori, profesori și medici, adică baza electorală tradițională a PSD, Stoiciu alege să se asocieze cu retorica „corectitudinii politice” și a agendei globaliste, transformându-se într-o voce stridentă a progresismului rupt de realitate.

De fapt, Victoria Stoiciu nu e altceva decât un cal troian userist în interiorul PSD. În timp ce colegii săi de partid mimează măcar interesul pentru oameni, ea împinge înainte teme care nu fac parte din preocupările românilor reali: ideologii importate din laboratoarele de la Bruxelles sau din ONG-urile lui Soros.

Paradoxal, în loc să fie o voce a stângii românești, Victoria Stoiciu se poziționează ca un produs reciclat al curentului neomarxist și progresist, care subminează însăși esența partidului pe care îl reprezintă. Mai mult, prin alinierea la ideologia useristă, își trădează electoratul și transformă PSD într-o anexă stângace a USR.

Este greu să găsești în Parlament un alt exemplu mai clar de senator de decor, rupt de realitate și fără coloană vertebrală politică. Stoiciu se află în legislativ nu pentru a apăra interesele românilor, ci pentru a face lobby subtil agendei progresiste și pentru a-și conserva privilegiile.

PSD, dacă mai are un dram de demnitate, ar trebui să se întrebe: poate fi Victoria Stoiciu considerată un senator social-democrat sau este doar un infiltrat userist-sorosist, menit să saboteze din interior?

Cert este că oamenii au nevoie de reprezentanți reali, nu de păpuși ideologice care joacă după muzica globalistă. În forma sa actuală, Victoria Stoiciu nu este vocea PSD, ci ecoul USR în Senatul României.