Vâlceni, înscrieți-vă la concursul organizat de Centrul pentru Cultură Tradițională!

marți, 23 septembrie 2025

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea îi așteaptă pe cei interesați să se înscrie la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent de specialitate (studii superioare) în cadrul Serviciului Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ.

Concursul se va desfășura în două etape:

Proba scrisă : 21 octombrie 2025, ora 10.00

Interviul: 27 octombrie 2025, ora 10.00

Ambele probe vor avea loc la sediul instituției, situat pe Strada Maior V. Popescu nr. 8, Râmnicu Vâlcea.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină documentele prevăzute de lege (cerere, acte de identitate, diplome, documente de vechime etc.), conform HG 1336/2022.

👉 Este o oportunitate excelentă pentru vâlcenii cu studii superioare, care își doresc o carieră stabilă într-o instituție de prestigiu a județului.