Vâlcea, în pragul catastrofei sociale: Salariații DGASPC fără salarii, mii de vieți în pericol!

vineri, 12 septembrie 2025

Semnal de alarmă la Vâlcea: Copiii și bătrânii abandonați de Guvern, angajați ai DGASPC vor să intre în greva foamei!

Guvernul lasă copiii și bătrânii din Vâlcea fără hrană și medicamente! Angajații DGASPC nu și-au primit salariile și sunt disperați!

Vâlcea trăiește o dramă socială fără precedent. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a rămas fără bani pentru hrană și medicamente, iar tragedia lovește direct în mii de oameni vulnerabili: copii abandonați, persoane cu dizabilități și vârstnici care depind zilnic de sprijinul instituției.

Situația a ajuns la un nivel critic. Pe lângă faptul că beneficiarii riscă să rămână fără tratamente și alimente, nici angajații DGASPC Vâlcea nu și-au mai primit salariile. Disperați, aceștia vorbesc despre umilință și batjocură, în timp ce Guvernul ignoră complet apelurile venite din teritoriu.

„Nu avem turiști, avem pacienți. Fără bani pentru medicamente și hrană, viața acestor oameni este pusă în pericol. Dar nici noi, angajații, nu putem trăi din promisiuni. Suntem fără salarii și complet abandonați de stat!”, a declarat tranșant Alina Lupu, șef-serviciu DGASPC.

Cifrele sunt șocante: bugetul aprobat pe 2025 a fost de 79,4 milioane lei, în condițiile în care necesarul real se ridică la 130,6 milioane lei. Deși legea obligă ca 90% din fonduri să fie asigurate de la bugetul de stat, Guvernul a trimis doar firimituri. Până pe 20 august, instituția consumase deja 77,3 milioane lei, iar acum în conturi au mai rămas doar 2,1 milioane – sumă care nu acoperă nici măcar câteva săptămâni.

Consiliul Județean Vâlcea trage un semnal de alarmă și acuză executivul de cinism:

„Nu-și poate permite nimeni să se joace cu viețile celor aflați în suferință. CJ Vâlcea și-a făcut datoria, restul trebuie să vină de la Guvern. Cine nu va aloca banii va fi direct responsabil pentru tragediile ce vor urma”, a avertizat vicepreședintele Adrian Iliescu.

Aceasta nu mai este doar o problemă de cifre și alocări bugetare. Este o bombă socială gata să explodeze. În spatele rapoartelor și tabelelor se află oameni vii, drame reale și angajați care nu mai au din ce să trăiască. Guvernul Bolojan pare dispus să sacrifice, cu sânge rece, copiii abandonați și bătrânii singuri ai Vâlcii, transformând instituțiile de protecție socială într-un câmp de dezastru.