luni, 29 septembrie 2025

Vacanțe de lux și bijuterii cu diamante: directoarea ABA Olt, Mădălina Duca, trăiește pe picior mare cu un salariu de 2.000 € lunar!

Potrivit unor surse apropiate mediului ABA Olt, șefa instituției - Elena Mădălina Duca ar fi petrecut, în ultimii ani, vacanțe exotice în destinații de lux precum Maldive, Bora Bora și Cuba. Specialiștii în turism spun că o astfel de vacanță costă minimum 20.000 de euro, o sumă enormă în raport cu venitul oficial declarat de directoare – circa 10.000 lei lunar (aproximativ 2.000 de euro).

Contrastul dintre venituri și stil de viață

Conform declarației de avere consultate de Ziarul de Vâlcea, Mădălina Duca declară doar un apartament în coproprietate și trei autoturisme second-hand. Nu apar economii semnificative, iar soțul figurează ca neavând niciun venit oficial, fiind practic „casnic”.

Pe de altă parte, aceleași surse indică faptul că directoarea ar fi purtat bijuterii estimate la zeci de mii de euro, inclusiv inele cu diamante și accesorii de lux, necuprinse în declarația de avere (unde trebuie trecute bunurile de peste 5.000 de euro).

Întrebări fără răspuns

Cum se împacă un salariu de 2.000 de euro pe lună și lipsa veniturilor oficiale ale soțului cu vacanțe de 30.000 de euro și bijuterii de zeci de mii de euro? Cine plătește aceste cheltuieli? Sunt declarate corect bunurile de valoare mare?

Având în vedere că directoarea ABA Olt gestionează o instituție publică strategică, iar soțul său figurează, potrivit unor surse, ca „beneficiar real” al unor firme cu activitate în domeniul exploatării agregatelor minerale, aceste discrepanțe trebuie investigate de instituțiile abilitate – Agenția Națională de Integritate, ANAF și DNA.

Dacă acuzațiile privind vacanțele de lux și bijuteriile de zeci de mii de euro se confirmă, acestea ar putea indica o diferență gravă între veniturile declarate și stilul de viață real .

Autoritățile trebuie să verifice nu doar declarațiile de avere, ci și posibilele surse de finanțare din afara veniturilor oficiale, pentru a răspunde publicului la întrebarea esențială: cum își permit funcționarii publici cu salarii modeste un stil de viață de lux?