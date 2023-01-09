Un nou sens giratoriu în cartierul Goranu

sâmbătă, 6 septembrie 2025

Un nou sens giratoriu va facilita accesul auto la creșa Goranu

La finele acestei săptămâni se încheie lucrările de amenajare a unui sens giratoriu la intersecția dintre strada Lespezi și noua arteră de circulație ce face legătura între străzile Straubing, Lespezi și Pajiștei. Noua infrastructură rutieră va facilita simțitor accesul auto la creșa Goranu, inaugurată în luna mai a acestui an și intrată în rețeaua de unități ante-preșcolare din toamnă, dar și tranzitul autovehiculelor în zonă. Străzile nou amenajate sunt dimensionate la standardele actuale, sunt prevăzute cu treceri de pietoni, precum și cu un sistem de iluminat performant.