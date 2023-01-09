TUX anunță pre-vânzarea globală a tokenului TUXE pentru a accelera migrarea ecosistemului pe blockchain și deschiderea acestuia

Liderul global în domeniul finanțelor digitale, TUX, a anunțat astăzi lansarea pre-vânzării globale a tokenului său de ecosistem, TUXE, marcând o etapă majoră în direcția migrării complete a ecosistemului pe blockchain și a deschiderii acestuia către utilizatori din întreaga lume.

Fondurile strânse în cadrul pre-vânzării vor fi utilizate în principal pentru implementarea și auditarea contractelor pe mainnet, crearea inițială a lichidității și market making-ului, extinderea infrastructurii de securitate și inițiativele de conformitate internațională.

În cadrul evenimentului de lansare, un reprezentant al ecosistemului TUX a declarat:

„TUXE nu este creat pentru speculații pe termen scurt. Scopul său principal este de a conecta în mod transparent sistemul de stimulente din aplicația TUX cu un ecosistem deschis și verificabil pe blockchain. Această pre-vânzare reprezintă un pas esențial spre realizarea viziunii noastre de migrare completă on-chain. Toate etapele și calendarul de dezvoltare vor fi făcute publice pentru a asigura transparență și încredere.”

Utilitatea tokenului TUXE

Ca token central al ecosistemului TUX, TUXE va permite dublă circulație între utilizările din aplicație și scenariile on-chain din mai multe ecosisteme blockchain. Aceasta îi va spori atât utilitatea financiară, cât și valoarea practică în aplicațiile din lumea reală.

Detalii-cheie ale pre-vânzării

Pre-vânzarea se va desfășura în mai multe etape, fiecare cu o durată cuprinsă între 48 și 120 de ore. Calendarul exact va fi anunțat prin aplicația oficială TUX.

Rețeaua principală: BNB Smart Chain (BSC). Planurile de implementare multi-chain sunt în evaluare și vor fi comunicate ulterior.

Fondurile vor fi direcționate către auditarea contractelor inteligente și implementarea mainnet-ului, crearea pool-urilor de lichiditate, strategii de market making, îmbunătățirea sistemelor de securitate și control al riscurilor, precum și extinderea conformității internaționale.

Participarea va fi disponibilă exclusiv prin platforma oficială TUX. Regulile complete și cerințele de KYC vor fi publicate înainte de începerea pre-vânzării.

Angajament pentru securitate și conformitate

TUX a subliniat că principiile sale fundamentale rămân securitatea, conformitatea și transparența, continuând integrarea profundă a tehnologiilor blockchain cu serviciile financiare digitale tradiționale. Lansarea tokenului TUXE și dezvoltarea ecosistemului său urmăresc crearea unei economii digitale mai deschise, incluzive și durabile.

Despre TUX

TUX este o platformă globală de finanțe digitale, care oferă soluții sigure, inovatoare și ușor de utilizat pentru gestionarea activelor cripto și servicii financiare. Prin combinarea eficienței finanțelor centralizate (CeFi) cu transparența rețelelor descentralizate (DeFi), TUX se angajează să promoveze adoptarea pe scară largă a activelor digitale și să dezvolte un ecosistem câștig-câștig.

Contact presă:

Pentru interviuri sau informații suplimentare, vă rugăm să contactați: www.tuxtop.com