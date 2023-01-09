luni, 15 septembrie 2025

Comunicat de presă

Turul României s-a terminat cu o adevărată sărbătoare ciclistă în centrul Capitalei

București, 15 septembrie 2025

O caravană formată din 150 de cicliști, 90 de mașini și 25 de motociclete a străbătut 830 de km la Turul României, cea mai importantă competiție ciclistă autohtonă, organizată în perioada 10 - 14 septembrie, de Federația Română de Ciclism, împreună cu Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, partener principal co-organizator. Pe lângă spectacolul sportiv de elită, în orașele gazdă au avut loc 7 curse de masă, pentru amatori de toate vârstele, la care au participat peste 1000 de copii și aproape 700 de pasionați peste 16 ani. Cea mai mare participare a fost înregistrată în Capitală, unde peste 1200 de fani ai ciclismului și-au scos bicicletele și au onorat prin pedalat sosirea Turului României.

La startul ediției cu numărul 57 a Turului României s-au prezentat 25 de echipe - patru din România, câte trei din Ungaria, Italia și Austria, două din Germania și câte una din Statele Unite ale Americii, Polonia, Bulgaria, Spania, Bahrain și Cehia, plus echipele naționale ale României, Poloniei, Greciei și Turciei.

Format din 5 etape, Turul României a început la Craiova, a ajuns pentru prima dată în istorie la Slobozia și a revenit în localități cu tradiție precum Râmnicu Vâlcea, Pitești, Brașov și Buzău. Astfel, „Mica Buclă” a propus încă o ediție ce a îmbinat performanța sportivă cu promovarea unor zone cu potențial turistic și cultural deosebit. Fiecare etapă a Turului României 2025 a pus în valoare zone reprezentative pentru cultura și natura țării: Horezu – simbol al ceramicii românești, Topoloveni – recunoscut pentru magiunul său tradițional, Voinești – „inima livezilor din Dâmbovița”, Masivul Bucegi – una dintre cele mai apreciate destinații montane, Lacul Siriu sau noul pod peste Dunăre de la Brăila. Finala de la București a adus și ea o premieră istorică: circuitul a parcurs integral Calea Victoriei.

„Sunt bucuros că am ajuns cu bine la finalul unei ediții care a pus în valoare zone superbe din România, dincolo de performanțele celor 150 de rutieri. De asemenea, mă bucur că am reușit, împreună cu minunata noastra echipă, să organizăm în paralel cele 7 evenimente conexe, printre care noua cursă a amatorilor din București, unde s-au înscris cca. 650 de entuziaști ai ciclismului. Le mulțumesc partenerilor noștri de la Auchan și Agenția Națională pentru Sport, dar și celor peste 150 de membri ai echipei de organizare, fără de care n-am fi putut pune pe picioare acest proiect. Privim optimiști spre 2026, când sperăm să venim cu un alt traseu epic pentru sportivi și publicul nostru”, spune Cătălin Sprînceană, Președintele Federației Române de Ciclism.

„Turul României din acest an ne-a demonstrat încă o dată forța extraordinară a sportului de a uni oameni, comunități și valori. A fost, fără îndoială, cea mai bună ediție de până acum – o ediție în care am văzut energie, pasiune și performanță la cel mai înalt nivel. Felicitări și mulțumiri tuturor echipelor implicate de la FRC, Auchan și parteneri, dar și sportivilor care au făcut un spectacol de excepție! Ne bucurăm că suntem parte din poveste și că am putut contribui la un eveniment care devine, de la an de an, un veritabil motiv de mândrie națională, un vector important pentru brandul de țară.” - Tiberiu Dănețiu, Director Corporate Affairs and Retail Media Auchan România, coordonator proiect Turul României din partea Auchan.

Clasamentul general al ediției cu numărul 57 a Turului României a fost câștigat de italianul Cesare Chesini, de la echipa MBH Bank Ballan CSB, care a fost lider și în clasamentul celui mai bun tânăr sub 23 de ani, iar vedeta ediției a fost irlandezul Seth Dunwoody, de la echipa Bahrain Victorious Development Team, lider în nu mai puțin de trei clasamente: al cățărătorilor, al sprinterilor și în clasamentul pe puncte. Cel mai bun român, Mattew-Denis Piciu, de la MENtoRISE Teem CCN, a făcut o figură bună și în clasamentul general, unde s-a clasat pe locul 5.

Podium clasament general:

Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) Colin Stüssi (Team Vorarlberg) Alvaro Sagrado (Illes Balears Arabay)

Câștigători tricouri și trofee:

Clasament general: Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB)

Clasament pe puncte: Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team)

Clasament cățărători: Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team)

Clasament sprinturi: Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team)

Cel mai bun tânăr U23: Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB)

Cel mai bine clasat român: Mattew-Denis Piciu (MENtoRISE Teem CCN)

Cea mai bună echipă: lIlles Balears Arabay

Rezultatele complete sunt publicate pe site-ul oficial al cursei. Galerii foto din fiecare etapă sunt disponibile pe pagina de Facebook Tour of Romania. Fotografiile pot fi folosite gratuit de către echipe și mass-media, dar trebuie să includă watermark-ul „Turul României” așa cum apare pe Facebook.

Pentru a încuraja mersul pe bicicletă și un stil de viață sănătos, ediția din acest an a inclus șapte curse de masă, gratuite, pentru pasionații de ciclism de toate vârstele: 4 curse ale copiilor în Râmnicu Vâlcea, Buzău, Slobozia și București și, în premieră, 3 curse pentru pasionații de peste 16 ani: King of the Mountain (Pasul Dichiu), King of the City (Slobozia) și King of the Capital (București). Participarea din ce în ce mai numeroasă la cursele de copii (peste 1000, în ciuda faptului că 2 dintre curse au fost în timpul săptămânii) și la cele dedicate cicliștilor peste 16 ani (aproape 700, cu un record de peste 400 de participanți în Capitală), reflectă nu doar apetitul pentru competiții de acest fel, ci și creșterea fenomenului ciclist în România.

Din acest punct de vedere, Turul României este un vehicul extraordinar de promovare a ciclismului în rândul maselor, pentru că se desfășoară pe un „stadion” de sute de km și ajunge la fiecare ediție în altă parte a țării. Iar cifrele din “bucătăria” turului confirmă că avem de-a face cu un eveniment unic:

180 de oameni în echipa de organizare

440 de oameni, 90 de mașini și 25 de motociclete în caravana Turului

200 de camere de hotel închiriate

800 litri de apă

250 litri de benzină

500 metri de garduri

500 metri de bandă întinsă pe traseu

Turul României 2025 a fost transmis în direct de Prima Sport 3 și a putut fi urmărit, de asemenea, pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile de Facebook Tour of Romania și Auchan România. De asemenea, au fost difuzate rezumate zilnice pe programul TVR 1.

Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M's, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born Winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition.

Partener mobilitate: Petrom

Mașina oficială: Suzuki

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport (partener principal), TVR

Despre Turul României

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă pe pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională - Turul României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.