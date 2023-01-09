Trei medalii pentru CS Vâlcea 1924 la Naționalele de box feminin

duminică, 21 septembrie 2025

Boxul vâlcean confirmă încă o dată că are viitor! Clubul Sportiv Vâlcea 1924 a participat la Campionatul Național Feminin cu trei pugiliste, fiecare dintre ele reușind să urce pe podium.

🥇 Tapu Andreea Timea – medalie de aur

🥇 Anghel Elena Andreea – medalie de aur

🥈 Hedegus Amalia – medalie de argint

Performanța reflectă nivelul înalt de pregătire din cadrul clubului și determinarea sportivelor, care au demonstrat că ambiția și munca asiduă duc la rezultate remarcabile.

Directorul CS Vâlcea 1924, Laurențiu Rădoi, a transmis un mesaj emoționant:

„Felicitări fetelor pentru munca, curajul și ambiția voastră! Ați arătat că atunci când visezi și muncești cu sufletul, podiumul devine realitate.”

Prin aceste rezultate, CS Vâlcea 1924 își întărește reputația de „Fabrica de Campioni” și continuă să ducă sportul vâlcean în elita națională.