Topul celor mai bogați vâlceni în 2025: cine domină afacerile locale și naționale
Estimare avere: ~70–120 mil. €
Annabella a închis 2024 cu 683,1 mil. lei cifră de afaceri și ~22,3 mil. lei profit net, iar în august 2025 a semnat preluarea a 87 de magazine din rețeaua Mega Image (măsură impusă de Consiliul Concurenței în contextul aprobării fuziunii Mega Image–Profi), ceea ce aproape dubleză rețeaua și baza de venituri. În paralel, fabrica de conserve Râureni a raportat 175,95 mil. lei cifră de afaceri și 13,87 mil. lei profit net în 2024 – un pilon industrial stabil care completează retailul. Estimarea are în vedere valoarea businessurilor și scade îndatorarea.
Estimare avere: ~60–100 mil. €
Grup industrial cu tradiție în morărit și panificație, Moara Cibin (listată) a raportat pe 2024 242,2 mil. lei CA și 19,4 mil. lei profit net. Marca Boromir are portofoliu multiplu (morărit, patiserie, cozonaci) și o amprentă națională, cu origini antreprenoriale în Râmnicu Vâlcea. Intervalul reflectă valoarea combinată a entităților operaționale, calitatea brandului și lichiditatea limitată a unor active.
Estimare avere: ~45–60 mil. €
DIANA SRL a raportat în 2024 474,9 mil. lei cifră de afaceri și ~11 mil. lei profit net, cu o rețea de circa 86–90 de magazine la început de 2025. Grupul apare recurent în clasamentele naționale de averi, iar performanța financiară recentă confirmă soliditatea.
Estimare avere: ~20–35 mil. €
Damila SRL (Vâlcea) a rulat în 2024 615,5 mil. lei cifră de afaceri. Marja netă este modestă (profit net ~3,56 mil. lei), dar cota de piață și baza de active (logistică, rețea regională) susțin o valoare semnificativă.
Estimare avere: ~12–22 mil. €
Rețea locală puternică, în expansiune (concept Euromarket 2.0), cu bugete de investiții „cu șase zerouri. Businessul rămâne ancorat în Vâlcea și a beneficiat de consolidarea comerțului modern independent în județ.
Vâlcea rămâne un pol antreprenorial atipic pentru retailul alimentar românesc: trei jucători locali – Annabella, DIANA și Euromarket – domină piața regională, iar integrarea verticală cu producția (Râureni) sau cu morăritul/panificația (Boromir) ridică valoarea netă a familiilor fondatoare. 2025 marchează o ruptură de nivel prin tranzacția Annabella, în timp ce Boromir rămâne cea mai importantă ancoră industrială cu acoperire națională.
