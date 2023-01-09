Toamna 2025 la Budești: drumuri, apă și școli, provocările administrației locale

joi, 18 septembrie 2025

Toamna a început cu vești bune pentru locuitorii comunei Budești, unde primarul Ionel Vlădulescu și echipa sa continuă ritmul investițiilor în infrastructură, educație și utilități publice. Administrația locală marchează astfel un nou pas în modernizarea unei comunități aflate în plină expansiune.

Drumuri mai bune pentru cetățeni

Printre proiectele aflate în lucru se numără asfaltarea mai multor străzi comunale și întreținerea drumurilor agricole, vitale pentru accesul către gospodării și terenurile cultivate. „Este o prioritate pentru noi ca oamenii să circule în siguranță, indiferent că merg la școală, la serviciu sau la câmp”, a declarat primarul Ionel Vlădulescu.

Educație și viitor

Un alt obiectiv important, grădinița din satul Racovița, se apropie de finalizare. Noua clădire va oferi condiții moderne pentru copii și cadrele didactice, contribuind la creșterea atractivității educației în mediul rural. Totodată, școlile din comună au fost pregătite corespunzător pentru noul an școlar, fiind dotate cu materiale necesare și reabilitate acolo unde a fost cazul.

Utilități și confort

Proiectul de extindere a rețelei de apă și canalizare avansează, chiar dacă presupune eforturi financiare și logistice considerabile. Primăria își propune ca, în câțiva ani, întreaga comună să beneficieze de servicii moderne de utilități. De asemenea, iluminatul public va fi modernizat treptat, prin trecerea la sisteme cu LED, economice și prietenoase cu mediul.

Sprijin pentru agricultori

Fiind o zonă cu tradiție agricolă, Budești resimte efectele secetei din vara acestui an. În acest context, primarul Ionel Vlădulescu a anunțat că va sprijini fermierii prin demersuri la nivel județean și național, astfel încât aceștia să beneficieze de programe de compensare și de sprijin în campania agricolă de toamnă.

Proiecte de viitor

Administrația din Budești are în plan atragerea de fonduri prin Programul „Anghel Saligny” pentru reabilitarea infrastructurii rutiere și prin PNRR pentru eficiența energetică a clădirilor publice. Totodată, se pregătește un proiect pentru consolidarea digurilor din zona Budești–Barza, menite să protejeze localitatea de posibile inundații.

Luna septembrie 2025 confirmă că Budeștiul se află pe o direcție de modernizare. Cu investiții în derulare și proiecte ambițioase pentru anii următori, primarul Ionel Vlădulescu transmite un mesaj clar: comuna poate deveni un exemplu de dezvoltare echilibrată, în care tradiția se îmbină cu progresul.