vineri, 12 septembrie 2025

Tinerii AUR Vâlcea, la Școala Politică „Tineri pentru România”

Viitorul României se clădește cu entuziasm, responsabilitate și dorință de implicare civică. În acest weekend, o parte din echipa de suflet a Tineretului AUR Vâlcea participă la Școala Politică „Tineri pentru România”, desfășurată la Olimp.

Tinerii vâlceni s-au alăturat cu energie și încredere acestui program de formare, gata să învețe, să pună întrebări și să caute răspunsuri la provocările vremurilor noastre. Scopul lor este clar: să se pregătească pentru misiunea de a apăra și sluji România.

Mentorii școlii sunt personalități de referință: Dan Puric – despre identitatea martirică a neamului românesc; Mohammad Murat – lecția curajului, „Alege să fii leu”; Robert Turcescu – profesor de mass-media; Virgiliu Gheorghe Vlăescu – care le va vorbi despre un subiect delicat și actual: „Cum ne este furată fericirea sau despre capcanele dependenței”.

Din energia și curajul tinerilor se va ridica o generație de lideri care va purta tricolorul cu cinste!

Atmosfera este una de unitate, entuziasm și credință în viitor, semn că tinerii din Vâlcea au dorința și resursele necesare pentru a deveni o nouă generație de lideri ai României.

Magda Popescu